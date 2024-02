VARHELJI KOD MANDIĆA: Evropska komisija izuzetno ceni napore Crne Gore

Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se danas sa Oliverom Varheljijem, Evropskim komesarom za susedstvo i proširenje.

Skupština Crne Gore

Mandić je poželeo dobrodošlicu evropskom komesaru Varheljiju, ističući zadovoljstvo susretom. Dodao je da je Skupština Crne Gore realizovala sve ono o čemu su razgovarali prilikom njegove zvanične posete Mađarskoj i da je došlo vreme da govore rezultati, a ne retorika.

Šef crnogorskog parlamenta je istakao da je veoma važno da Crna Gora nastavi na način na koji je počela posle formiranja nove Vlade, te da je od izuzetne važnosti da se u Skupštini Crne Gore u najkraćem roku usvoji devet zakona koji su ključni za proces evropskih integracija.

U saopštenju iz kabineta predsednika Skupštine navodi se da je Mandić istakao da je njegov posao da koncentriše sve napore parlamenta na usvajanje tih zakona, dodavši da će takođe uložiti napor da sve državne institucije, a posebno njihovi čelnici rade zajedno. On je zaključio da je pred Crnom Gorom veliki broj infrastrukturnih projekata, među kojima se posebno ističu oni iz oblasti energetike, te iskazao uverenje da će Crna Gora biti prva sledeća članica Evropske unije. Mandić je u kontekstu pomenutih ideja upoznao evropskog komesara Varheljija da je danas razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom vezano za rešavanje problema Bilećkog jezera, izgradnje HE Buk Bijela i rekonstrukcije magistralnog puta od graničnog prelaza Šćepan Polje do Foče.

Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji se Mandiću zahvalio na prijemu, ističući da je Skupština na čelu sa njim u roku ispunila sve ono o čemu su razgovarali u Budimpešti, što je rečima komesara Varheljija „bila retkost kada su u pitanju druge političke strukture koje su nekada činile vlast u Crnoj Gori.“

Varhelji je dodao da Evropska komisija napore Crne Gore izuzetno ceni, te konstatovao da sa Mandićem, premijerom i predsednikom države imaju saradnju koju je okarakterisao kao snažnu političku konstrukciju koja je više od koalicije, ističući tom prilikom da je Skupština Crne Gore ključni igrač. Evropski komesar je istakao važnost valorizacije hidroenergetskih potencijala kroz velike infrastrukturne projekte, koja, takođe, znači bolju regionalnu saradnju, jedan od ključnih faktora na putu pristupanja Evropskoj uniji.