ALARMANTNO NA CRNOGORSKOJ ŽELEZNICI: Loše pruge, vozovi kasne, putnici nezadovoljni

STANjE crnogorske železnice je alarmantno, saglasni su sadašnji i bivši radnici, ali su toga svesni i u Vladi.

žcg-prevoz.me

Redovna i bezbedna vožnja u rukama je mašinovođa i otpravnika vozova, poručuju iz Sindikata Železnice, te pozivaju ministra saobraćaja da ih primi na razgovor kako bi se što pre krenulo u rešavanje nagomilanih problema.

Svih pet elektromotornih vozova Železničkog prevoza Crne Gore nalaze se van saobraćaja. Glavni inženjer, koji je ukazao na potrebe da se vozovi isključe zbog rizika po bezbednost, rukovodstvo kompanije je premestilo na drugo radno mesto, a rukovodilac Službe za kontrolu je podneo ostavku jer nije bilo sluha za poštovanje mera na koje je ukazivao. Svakodnevno se otkazuju vozovi i putnici prebacuju autobuskim prevozom.

- S obzirom na to da ste obilazili prugu Bijelo Polje - Podgorica, a činjenica da niste koristili usluge ŽPCG, iznenađeni smo vašom konstatacijom da je ŽPCG "u rasulu". Takođe, stekli smo utisak da niste uočili ili vam nisu prezentovani problemi na samoj pruzi. S tim u vezi, rišili smo da vas i javnost upoznamo sa stanjem ispravnosti signalno sigurnosnih uređaja na prugama, koje otežavaju naš rad, iziskuju veću pozornost i dodatno opterećuju mašinovođe u toku rada. To isto dovodi do nezadovoljstva putnika, direktno prouzrokuje kašnjenje vozova, pa samim tim ŽPCG nije u mogućnosti da ispoštuje važeći red vožnje - poručuju sindikalci ministru.

Spajanjem do spasenja ZBOG lošeg finansijskog stanja Vlada je najavila spajanje Održavanje železničkih voznih sredstava i Železničkog prevoza, a kako bi se sprečio bankrot OŽVS-a. Analiza profesora sa Ekonomskog fakulteta pokazala je da je spajanje opravdano, ali u to nisu uvereni i bivši radnici. Jedan od njih je i Milisav Dragojević, iz NVO Železnica. On navodi da su problemi u železinici kulminirali su transformacijom jedinstvenog preduzeća na četiri, kada su umesto jedinstvene železnice i desetak direktora i jedne administracije to pomnožili puta četiri. Novi direktori su za nekolika meseci uzeli više od milion evra otpremnine.

Ističu da je stanje u poslednje vreme "koliko-toliko popravljeno", ali ujedno i alarmantno sa gledišta tehničke ispravnosti, te da se saobraćaj odvija redovno i bezbedno isključivo zahvaljujući otpravnicima vozova i mašinovođama.