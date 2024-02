BOŠNJACI U VLADU KROZ "IGLENE UŠI"? Traži se mesto

Ova priča postala je aktuelna nakon što je lider BS Ibrahimović prethodno razgovarao u Podgorici sa 13 ambasadora država članica Evropske unije i ambasadorkom EU u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popa. Premijer Milojko Spajić saopštio je da ne zna zašto bi bilo ko bio protiv inkluzije. Ocenjuje da je BS jedan od većih reprezenata bošnjačkog naroda u Crnoj Gori.

-Rekao sam već da ih gledam kao partnere uključene u sve poluge odlučivanja. Ubeđen sam da niko neće imati ništa protiv toga, uveren je Spajić.

Na drugoj strani, koalicija Za budućnost Crne Gore nema ništa protiv da Bošnjačka stranka bude deo Vlade.

-Rekonstrukcija Vlade, u koju će ući partije bivšeg Demokratskog fronta najverovatnije će se odvijati u dve faze, kaže poslanik Nove srpske demokratije Jovan Jole Vučurović.-Maj i septembar, ili jun i septembar. Za nas je najvažnije da ćemo mi i Demokratska narodna partija biti deo izvršne vlasti,

Međutim, sa druge strane, šef kluba Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović podsetio je da se Spajić sporazumom obavezao da rekonstrukciju predloži najkasnije do kraja godine, onako kako ptredviđa taj dokument „bez dodatnih modifikacija i političkih kombinatorika“.

Sporazum

PREMA overenom sporazumu rekonstrukcija Vlade planirana je do kraja godine, ulaskom u nju koalicije Za budućnost Crne Gore. Šef Skupštine Crne Gore i lider NSD Andrija Mandić saopštio je da će do kompletne rekonstrukcije Vlade doći najkasnije do leta.