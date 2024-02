BEZBEDNJACI U MREŽI DO KVONA: O aferi oko kralja kriptovaluta i zloupotrebama u SPO, 9. februara biće saslušani Milović, Šuković i Novović

SEDNICA parlamentarnog Odbora za bezbednost i odbranu, na kojoj će biti saslušani ministar pravde Andrej Milović, šef Specijalnog policijskog odeljenja Predrag Šuković i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, biće održana 9. februara. Tema je potencijalna zloupotreba u SPO povodom afere "Do Kvon".

Foto Shutterstock

- Sve moje odluke kao ministra pravde potiču iz moje dužnosti da poštujem Ustav Crne Gore, zakone Crne Gore i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima - poručio je ministar pravde Andrej Milović.

U objavi na društvenoj mreži "Iks", on je najavio da će na Odboru za bezbednost i odbranu otkriti "veoma interesantne podatke o tome kako je do sada izgledala takozvana borba protiv mafije u Crnoj Gori". Milović je, u međuvremenu, u svojstvu podnosioca krivične prijave u slučaju "Do Kvon" dao iskaz u Specijalnom državnom tužilaštvu. Kazao je da je SDT podelio sve informacije o predmetnom slučaju kojima raspolaže.

Predrag Šuković, prvi je policijski saradnik glavnog Specijalnog državnog tužioca Vladimira Novovića. Za njegovo razrešenje Milović se odranije zalaže tvrdeći da je on pokušao da kompromituje premijera Milojka Spajića pred izbore u junu prošle godine. Tada je premijer Dritan Abazović sugerisao da je Spajić u poslovnoj vezi sa uhapšenim Južnokorejcem Do Kvonom i izneo sumnju da je njegov Pokret "Evropa sad" u kampanji finansiran iz posla sa kraljem kriptovaluta.

- Predrag Šuković, na osnovu svega što je radio protiv Pokreta "Evropa sad" i njegovog lidera, učešća u aferi "Do Kvon", pa do mnogih afera ne može više ostati u bezbednosnom sektoru - rekao je krajem prošle godine ministar Milović, koji je ujedno i član Veća za nacionalnu bezbednost.

Hapšenje DO Kvona, čije izručenje traže Južna Koreja i SAD zbog prevare teške desetine milijardi dolara na tržištu kritpovaluta, Crna Gora je uhapsila 23. marta prošle godine na podgoričkom aerodromu zbog posedovanja falsifikovanih isprava.

Iz PES su tada tvrdili da je Šuković navodno tražio da uhapsi Spajića. U jeku optužbi protiv Šukovića oglasilo se Specijalno državno tužilaštvo saopštenjem da "rukovodilac Specijalnog policijskog odeljenja ne može biti raspoređen na drugo mesto bez saglasnosti glavnog SDT Novovića.

Predrag Šuković, dugogodišnji policijski inspektor je 2016. godine bio ranjen u centru Podgorice. Na njega je pucala nepoznata osoba koja nikada nije identifikovana. Jedinom osumnjičenom se sudilo više od sedam godina, nakon čega je oslobođen optužbi. Prethodno je bio uhapšen jer je pod pseudonimom na jednom portalu pretio tadašnjem premijeru Dušku Markoviću iz DPS, koji je tada bio na vlasti. Šuković je postavljen za šefa Specijalnog policijskog odeljenja u aprilu 2022. nakon čega je Specijalno tužilaštvo uhapsilo ili procesuiralo više policijskih službenika za koje se sumnja da su bili povezani sa kriminalnim grupama.