POZAJMICA "TAJNA" DOK JE DUG JAVNI: Vlada Crne Gore se krajem 2023. zadužila 109 miliona kod osam domaćih banaka

Kako su kazali iz Ministarstva finansija, pomenuti iznos bio je potreban za blagovremeno izmirivanje godišnjih obaveza iz budžeta za 2023.

- Iznos od 109 miliona uzet je kroz zaključenje ugovora o kreditu sa osam domaćih poslovnih banaka, sa prosečnom ponderisanom kamatnom stopom od 6,55 odsto fiksno, a najveći broj ugovora, zaključen je na rok dospeća od pet godina - precizirali su iz resora na čijem čelu je Novica Vuković.

Reagovala URA

DA je do zaduženja došlo i to tajno, prvi su reagovali u GP URA, nakon čega je javnost dobila detalje o kreditiranju. U toj partiji tvrde da je ovo samo početak uvećanja državnog duga, te da će Spajićeva Vlada državu zadužiti preko milijardu. S obzirom na to da je budžetom za tekuću godinu predviđena mogućnost zaduženja do 1,15 milijardi evra, Vlada nema zakonsku prepreku da se zaista i zaduži u tom iznosu.