ZA ZDRAVIJU ŽIVOTNU SREDINU: Počeo probni rad kanalizacionog kolektora Zelenika-Kutsko polje

Sekundarni kanalizacioni kolektor Zelenika-Kutsko polje,dužine 1500 metara pušten je u probni rad i stekli su se uslovi da se na kanalizacionu mrežu priključe svi objekti koji gravitiraju novoj trasi.

fOTO: RT HN

Ovo će značajno doprineti zdravijoj životnoj sredini i sanitarnoj zaštiti izvorišta Opačica, kao najvažnijeg vodnog resusra u hercegnovskoj opštini. Podsetićemo, glavni kanalizacioni kolektor položen je u trupu magistrale.

Radovi na kolektoru su se obavljeni u fazama. Polaganje prvog dela cevovoda je završeno 2019. godine, a druga građevinska faza je završena 2023.

Sekundarni kolektor ima dva kraka, jedan se prostire od magistralnog puta do izvorišta Opačica a drugi od Džorovog mosta u Zelenici do raskrsnice za Gornje Kute i on je dug 425 metara.

Završna faza elektomonterskih radova, montaže dva pumpna agregata snage od po tri kolovata u postojeću komoru okončana je 30. Januara ove godine.

Radove na izgradnji potisnog cevovoda i elektromašinsko opremanje obavila je operativa hercegnovskog Vodovoda iz koga je upućen apel svim građanima čiji objekti gravitiraju trasi novog kolektora da im se u najskorijem periodu kako bi obavili njihovo priključenje na kolektor.