NAKON HAPŠENJA U KOLAŠINU ZBOG NEDOZVOLJENIH POLNIH RADNJI: Sud odbio pritvor, zabranjeno napuštanje stana

ODLUČUJUĆI po predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu, da se odredi pritvor osumnjičenom za nedozvoljene polne radnje sudija za istragu Osnovnog suda u Kolašinu odbio je da odredi meru pritvora i odredio zabranu napuštanja stana uhapšenom D.Š. (60) iz Kolašina.

Foto: B.Dabić





On je bio uhapšen nakon prijave da je seksualno uznemiravao sugrađanku (22), pa mu je nakon saslušanja u Osnivnom državnom tužilaštvu određen pritvor do 72 sata!Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever – Odeljenja bezbednosti Kolašin su, postupajući po prijavi, lišili slobode D.Š. (60) iz Kolašina zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje. On je, kako se sumnja, počinio ovo krivično delo na svom radnom mestu na štetu zaposlene ženske osobe stare 22 godine, na način što je seksualno uznemiravao. Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu osumnjičeni D.Š. je lišen slobode, a nakon saslušanja kod državnog tužioca njemu je određeno zadržavanje do privoda nadležnom sudiji za istragu", saopštila je Uprava policije, saopštila je Uprava policije povodom ovog slučaja.