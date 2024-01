VISOKE KIRIJE OD ŽIVOTA NAPRAVILE GOLGOTU: I podstanari u Crnoj Gori najavljuju proteste od februara

DOLASKOM velikog broja stranaca u Crnu Goru proteklih godina, podstanarski život, inače težak, postao je prava golgota. Cene kirija otišle su nebu pod oblake, pa je ne može potkrpiti ni cela plata, a država nema sluha za njihove probleme. Stoga se u Udruženju podstanara pripremaju da u februaru, ukoliko sa Vladom ne dogovore neki vid pomoći, krenu sa protestima.

Foto: Arhiva VN

Crnoj Gori ne postoji registar podstanara, ali prema podacima njihovog udruženja, oko 30.000 porodica živi pod tuđim krovom. Inače težak podstranarski život, dodatno je otežan od početka rata u Ukrajini. Ove porodice suočavaju se sa brojnim problemima, a najveći je, kako ocenjuje predsednik Udruženja podstanara Crne Gore Dragan Živković, kirija koja je sve skuplja.

-Podstanarski život u principu nikad nije lak, vrlo je stresan. Međutim, poslednjih, pogotovo godinu dana, svedočimo nekoj nenormalnoj situaciji, potpuno neizdrživoj za podstanarske porodice. Govorimo o tome da više ni jedna plata ogromnog broja podstanara ne može zadovoljiti visinu rente. A gde su još i ostale dažbine, hrana, odeća i sve ostalo. Podsećamo da među podstanarima imate penzionere, samohrane roditelje, invalide rada, raseljena lica... Ako vam za rentiranje jednosobnog stana danas u Podgorici treba između 400-500 evra, a na primorju od 700-900, onda je potpuno jasno sa čime se danas podstanari nose i koliko je teško biti uopšte podstanar u državi u kojoj podstanari nemaju nikakva prava. Reč je o desetinama hiljada podstanarskih porodica, koje u ovom trenutku jedva uspevaju, a neke čak i ne uspevaju da izdrže ovaj tempo visine renti i inflaciju. U našem udruženju se svakodnevno suočavamo a brojnim pozivima i strašnim situacijama – kazao je Živković.

POMOĆ PODGORIČANIMA Prema najavama iz Glavnog grada uskoro će biti raspisan javni poziv za naknadu dela troškova zakupnine stanova,a budžetom je za tu namenu opredeljeno 100.000 evra. Šef Kluba odbornika SD-LP u Skupštini Glavnog grada Miloš Mašković, navodi da je pomenuti iznos mizeran, te da je to posebno problematično u kontekstu uvećanja cena rente, ali i zbog činjenice da Opština Podgorica ne raspolaže preciznim podacima o broju podstanara.On je amandmanom na budžet za 2024. godinu zatražio da se iznos opredeljen za podršku podstanarima uveća za 100 odsto, međutim, kako je rekao, gradska uprava za to nije imala sluha.

Kako kaže, pomoć države, u vidu subvencija za struju, za kirije i slično tome, bila bi dovoljna za početak, da se donekle olakša život podstanarima. A kako je to izostalo do sada, za februar najavljuju proteste.

-Ono što bismo mi najviše voleli jeste da se protesti nikad ne dogode. Da jednostavno sednemo kao ljudi, porazgovaramo sa novim vlastima i resornim ministrima. Da vidimo šta možemo odmah da uradimo za nas podstanare i da to otprilike budu neke subvencije na utrošenu energiju, subvencija na kirije .. To bi bilo dovoljno za početak, da se barem donekle olakša život postanarima. Podstanari nemaju više šta da izgube, a što dosad nisu izgubili. Ionako živimo od danas do sutra. Pitanje je što oni imaju da izgube jednim velikim istrajnim protestima koji će najverovatnije nastupiti, naravno, uz sve ostalo što planiramo da uradimo - naveo je Živković.