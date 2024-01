RAK GRLIĆA MATERICE VODEĆI UZROK UMIRANJA

U CRNOJ Gori rak grlića materice je jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja u ženskoj populaciji kada su u pitanju maligne bolesti, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje. Kako napominju, ta maligna bolest je na četvrtom mestu kod žena i po broju novoobolelih i po broju umrlih od raka.

Foto: IJZCG.me

-To veoma zabrinjava imajući u vidu da je rak grlića materice visoko preventabilna maligna bolest ukoliko su efikasni programi prevencije. Do nedelje se obeležava Evropska nedelja prevencije raka grlića materice s ciljem podizanja svesti o rasprostranjenosti ovog obolenja, faktorima rizika i značaju uspostavljenih preventivnih programa u okviru zdravstvenog sistema Crne Gore, a to su skrining programi raka grlića materice i program HPV vakcinacije - poručuju iz IJZCG.