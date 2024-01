SEDNICA SO HERCEG NOVI NA ČEKANJU: Sve je moguće i dogovor i novi izbori

Neizvestan je nastavak 17. redovne sednice Skupštine opštine Herceg Novi koja je prekinuta 28. decembra. Hercenovska vladajuća većina dospela je u „ćorsokak“ smatra predsednik SO Ivan Otović.

Foto: V.V.

Pojedini politički akteri ne drže se postignutog dogovora, objašnjava Otović i dodaje da je kod njih „glad za foteljama izuzetno velika i kako nisu namireni sa foteljama na državnom nivou kreće se u rušenje lokalne vlasti.“

- Sama naša lista, na čijem čelu sam bio, „Za budućnost Herceg Novog i Boke“ doživela je brojne transformacije od 2021. godine. Mi smo sa sedam došli do mnogo manjeg broja odbornika ali i to je još jedan pokazatelj da sve partije u budućnosti na izborima treba da nastupaju samostalno.

Otović savetuje da konačno treba utvrditi ko je vlast a ko opozicija, a onda se dogovarati o ključnim temama. Ukoliko dogovor izostane „najpoštenije je odmeriti snagu na novim izborima“. On u tom slučaju očekuje „pročišćavanje“ hercegnovske političke scene jer sada u opštinskom parlamentu deluje deset do 12 partija,a u stvarnosti ih je četiri ili pet.

Foto: V.V.

Da postoji određena kriza smatra i Marko Lučić, odbornik GG „Novi pobeđuje“.

-To smo videli i na poslednjoj sednici SO koja je bila tenzična ali i konstruktivna…Ranije, dok je DPS bila glavna partija na državnom nivou, bila je i glavni krivac opštinskim vlastima za sve probleme. DPS-a sada nema i počeli smo da pričamo o konkretnim stvarima, da jedni drugima ukazujemo na greške i da to rešavamo. Prema Lučićevim rečima „rak rana“ Herceg Novog kao i celog društva je partijsko zapošljavanje koje proizvodi političku krizu i ogromne ekonomske štete.

- Partijskim zapošljavanjem nam odlaze najbolji kadrovi. Mislim da ćemo rešiti probleme ako to stavimo po strani, ocenio je Lučić.

Sednica može odmah da se zakaže što se nas tiče, siguran je predsednik Kluba odbornika Demokratske Crne Gore Nikola Samardžić. Razmirice koje postoje između pojedinih klubova odbornika, oni moraju rešiti između sebe. Samardžić očekuje da će za narednu sedmicu biti zakazan sastanak klubova odbornika i da će se nesuglasice rešiti, a Demokratska CG spremna je za sve opcije pa i za prevremene izbore.

Da su spremni za 17. sednicu SO potvrdio je i predsednik Kluba odbornika Novske liste Jovan Subotić. Prema njegovom sudu „neki drugi članovi koalicije i parlamenta nisu“ pa je predsednik Otović iskoristio mogućnost da prekine sednicu i da se o „nastavku mora dogovoriti sa svim predstavnicima parlamenta jer je to jedino što poslovnik predviđa.“ Subotić ističe da ne zna ko narušava odnose u koaliciji,“neko ko radi loš posao ili neko ko ukazuje na loš posao i želi pozitivne promene“. Njegova poruka je da „kriza ne sedi u redovim Novske liste“.

Podsećamo, 17. redovna sednica počela je 27. decembra prošle godine a nakon dvodnevnog rada i obrađenih pola od 34 tačke dnevnog reda, prekinuta je.