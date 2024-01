JAKOV GORI OD MILA: Milatović neće da ode na proslavu Dana Republike Srpske

PREDSEDNIK Crne Gore Jakov Milatović saopštio da je pozvan na proslavu Dana Republike Srpske i da tom događaju neće prisustvovati.

Milatović je rekao da je pozvan na proslavu dana Republike Srpske 9. januara, ali da neće ići.

- Znate moj stav koji se tiče celovitosti BiH, to je naša državna politika, to je i moj stav - kazao je on i dodao da što se tiče ostalih državnih zvaničnika Crne Gore, svako će svojim delovanjem pokazati određene političke stavove.

On je ponovio da se snažno zalaže i veruje u sekularnu državu Crnu Goru, gde je jasno podeljena državna i crkvena vlast.

-To je moj stav. To jesam li ja vernik ili nisam vernik je pitanje moje, to je moje lično osećanje - dodao je Milatović.

Pojasnio da na njegove stavove nijedna verska organizacija nema apsolutan uticaj.

- Kršten sam u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Srpske pravoslavne crkve. Mislim da Mitropolija kao deo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uživa veliko poverenje građana i ja tu činjenicu poštujem - kazao je on.