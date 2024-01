SPORAN TREĆI MANDAT? Reagovanje na ponovni izbor Novice Đurića za predsednika udruženja književnika Crne Gore

Međutim, tako ne misli Novica Đurić. -

Odluke su legitimne i jednoglasne - kategoričan je Đurić, dodajući da je Skupština zakazana u redovnom terminu i da je imala ubedljiv kvorum. - Čak je danima ranije na crnogorskim portalima i novinama bilo najavljeno održavanje Skupštine. Reagovanje članova UKCG nikada do mene nije došlo. Oni nisu prisustvovali Skupštini i sve njihove ocene zasnivaju se na netačnim informacijama. Prema tome, pisci koji su pozvani na Skupštinu kao članovi Udruženja nisu prisustvovali sednici (a uredno su pozvani), ali sude o legalitetu Skupštine. Nemam komentar na takav odnos prema najstarijoj književnoj organizaciji u Crnoj Gori, koja je potpisnicima reagovanja uvek ukazivala dužno poštovanje i počasti, u skladu s njihovim književnim dometima i renomeom. I ovog puta ponavljam, kao predsednik UKCG, da su potpisnici ugledni članovi UKCG i da sve sporne situacije treba da rešavamo u okviru legitimnih organa našeg Udruženja. Da su potpisnici proglasa uvažili Skupštinu UKCG i došli, bili bi u prilici da ostvare to što su hteli. Ovim iskazom smatram da je razgovor među nama završen. Predsednik Književnog društva "Njegoš" Milutin Mićović, tvrdi da je sednica UKCG sazvana SMS, "bez dnevnog reda, na koju nije došla većina književnika, ni većina onih koji su u matici savremenih književnih zbivanja".

- Ne znam šta je to htelo Đuriću? Kako je išao tok sednice, reklo bi se da je predsednik, koji je već potrošio dva mandata, više samoizabran nego izabran. Važno je bilo predsedniku izdejstvovati treći mandat, a šta Udruženje radi, kakve kulturne sadržaje ima, šta nudi kulturnom prostoru Crne Gore - to nije bilo važno.

Prisutni na Skupštini, u povišenoj propagandnoj atmosferi, nisu imali izbora, ne samo što nije bilo drugog kandidata. U našim glomaznim književnim organizacijama, više je onih kojima je važnije da su članivi i fanovi, nego da se neguje kultura, vrednosti, podstiče sloboda i dostojanstvo kulture. I tako, verujem da su mnogi tu sa prigušenim savešću glasali. Taj voluntarizam Đurića otvara vrata destrukciji i primitivizmu u krovnoj organizaciji književnika Crne Gore. A tek su stvoreni neki uslovi, posle višedecenijske diktature u Crnoj Gori, da se normalnije živi i ponaša - kaže Mićović. Po rečima Radomira Uljarevića, moglo se očekivati da je "bar Udruženje književnika oslobođeno nepotizma, korupcije, borbe za vlast".

Zakazana bez dnevnog reda

SEDNICA Skupštine UKCG nije zakazana redovnim putem, nije zakazana kako treba, u ovom slučaju zakazana je bez dnevnog reda, a ono što je bilo obavezno akcentovati

- u kakvom takvom pozivu, jeste da je u pitanju izborna Skupština - kaže Vuković. - Čudi me da se Novici Đuriću, uopšte, mogao desiti ovakav propust. On pripada staroj socijalističkoj školi, i, što se tiče sličnih tekstova, pozivnica, zapisnika, pohvalnica, pravilnika, statuta, prosto, radi se o perfekcionisti. Koliko pamtim, nikad se do sada nije desilo da neko tri mandata sedi na čelu UKCG. To se do sada nije desilo, a evo 42 godine član sam UKCG, i potonji profesionalni sekretar Udruženja.