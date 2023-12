ČELNIK ANB DA BUDE BEZ MRLJE: Poslanik NSD Jovan Vučurović na Sednici Odbora za bezbednost Skupštine Crne Gore

Na sednici skupštinskog Odbora za bezbednost i odbranu, na kojoj se raspravljalo o predlogu zakona o dopuni Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost, poslanik Nove srpske demokratije Jovan Jole Vučurović kazao je da direktora i generalnog inspektora ove službe treba tražiti među licima koja do sada, ni na koji način, nisu bila njen deo.

Foto: DF

- Teško da ima čoveka u tom sektoru, posebno u ANB-u, koji nije učestvovao u nekim radnjama koje je ova služba preduzimala kako protiv političkih neistomišljenika, tako i u nekim akcijama koje se odnose na podršku organizovanom kriminalu, ali i nekim drugim nezakomnitim delatnostima - saopštio je Vučurović.

On je ponovio stav da poverenje koalicije koju predstavlja u ANB ne postoji.

- Mi ćemo se truditi da podržavamo sve ono što je dobro, ali, opet ponavljam, što se tiče ANB-a – mi imamo krajnje negativno iskustvo sa tom strukturom. Ne moram pominjati pojedinačno, jer mogao bih da nabrajam pola sata, nezakonite radnje koje su bile uperene protiv nas, naročito u vreme DF-a - kazao je on.

Podsetio je i na slučaj kada je ANB 2020. godine prisluškivala 350 ljudi, koji su bili na seminaru DF-a u Petrovcu.

- Taj predmet je sad u SDT-u, a prvooptuženi je upravo bivši direktor ANB-a, Dejan Peruničić. Dakle, zato kažem, ovo pet godina znači da opet treba da dođe neko ko je u tom periodu bio u toj službi, a pre pet godina je ona apsolutno bila podložna političkom utiucaju i pod komandom jednog čoveka, služeći za opstanak na vlasti njemu i njegovom organizovanom kriminalu, naveo je Vučurović.

On je apelovao na članove ovog skupštinskog tela da budu krajnje pažljivi, te da onaj koji dođe na čelo ANB-a mora biti neko ko nije dolazio u dodir sa organizovanim kriminalom, ili licima koja su se njime, pod zaštitom policijske značke, bavila.

Vučurović je kazao i da prošli ministar nije dao informacije koje se tiču zloglasne Sedme uprave nekadašnje Službe državne bezbjednosti Crne Gore, ali da će njegov politički subjekt nastojati da se sve o njoj iznese na svetlo dana.

- Mi ćemo u narednom periodu pokušati da, kroz reforme i razne dublje informacije, dođemo do saznja kako je ta služba funkcionisala, čemu je konkretno služila, iako mi znamo. Ali, eto, da dođemo do dokaza i do ljudi koji su stajali na njenom čelu - zaključio je poslanik Vučurović.