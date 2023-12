VUČUROVIĆ: Krapović da ukloni ploču u Morinju

POSLANIK Nove srpske demokratije i koalicije ZBCG Jovan Vučurović zatražio je od aktuelnog vojnog ministra Dragana Krapovića (Demokrate) da ukloni sramnu ploču u Morinju koju su postavili smenjeni ministri iz SDP-a diplomatije Ranko Krivokapić i odbrane Raško Konjević. Oni su 2022 godine postavili ploču „sramnoj velikosrpskoj agresiji u logoru Morinj“ u kom inače niko nije stradao.

Foto: DF

Vučurović je kazao da imamo odluku Uprave za inspekcijske poslove da se ona ukloni a da Vojska to ne želi da uradi.

- Imali smo i slučaj gradonačelnika Kotora da ne želi rat sa vojskom. Taj slučaj je poprimio taj oblik da je gradonačelnik došao do toga. Kada Vojska ne ispunjava odluke državnih organa to je poziv na pobunu. Vrlo svesno i provokatorski su tu ploču postavili Konjević i Krivokapić samo da bi iscprovocirali srpski narod - kazao je Vučurović.

Radi se, kako je kazao, o čistoj provokaciji u koju su nažalost upali i službenici Hrvatske.

- Tu niko nije stradao niti su zabieleženi zločini. Ta spomen ploča koja je falsifikat je ostavljena iako je naloženo da se ukloni. Od oktobra 2022. godine čekamo da se ta naredba izvrši. Komunalna policija je nekoliko puta išla da je ukloni a Vojska nije dozvolila. Ta politika koja je postavila spomen ploču je poražena i to je politika koja je zaboravila svoje mučenike iz splitske Lore. Nije se setila da ode na ispraćaj tim ljudima. Nije se setila da podigne ploču njima, ali se zato seća da postavlja ploču gde se nije desio nikakav zločin - kazao je Vučurović.

Vojska, ponavlja, ne ispunjava zakonske obaveze i radi protiv zakona.

- Krapović nije za to kriv, ali sada je ministar odbrane. Nadam se da ćete to rešiti - kazao je Vučurović uz konstataciju da je potrebno sankcionisati one u Vojsci koji su to odbijali da urade.

Ministar odbrane Dragan Krapović reagovao je na ovo i kazao da to pitanje ima više dimenzija.

- To je dobrosusedska dimenzija, diplomatska, dimenzija nasleđa ratova u bivšoj Jugoslaviji. Mi kao država treba da postupamo odgovorno prema našim susedima, prema njihovim ranama, ali i prema nama samima. Ne možemo se preopterećivati. U jednom delu je napravljena velika greška 43. Vlade pri postavljanju spomen ploče - kazao je ministar.

To je, kako je kazao, urađeno parcijalno, samo sa deom vlade.

- Ono što je natpis na ploči ne odgovara činjenicama, nema mesta pominjanju bilo koje nacije. To treba sa posebnim senzibilitetom da vrednujemo - kazao je Krapović.

Afirmiše i poštuje sudsku presudu vezana za događaj.

- Ja imam svoj sud. Za mene je to bilo nešto što je posledica rata u bivšoj Jugoslaviji a ne velikosrpske agresije ili velikocrnogorske. Cela stvar je nesretno sprovedena u delo. Mi moramo voditi računa sami o sebi - kazao je on.

Tvrdi i da ne postoji pisano naređenje da vojnici čuvaju ploču.

- I dalje analiziramo sve. Sudbina te ploče je neizvesna a nije dobro da se državni organi sukobljavaju. Nema nikakvog govora o pozivu na pobunu - kazao je on.