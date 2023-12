NESTALO CELO BIJELO POLJE: Biće više birača nego punoletnih, procene su da će Crnoj Gori nedostajati 50.000 građana

OD početka popisa stanovništva 3. decembra pa do 17. decembra u Crnoj Gori popisano je 564.000 osoba, 308.000 stanova i 181.000 domaćinstava.

V.K.

Ove podatke juče je saopštila zamenica direktora Uprave za statistiku (Monstat) Snežana Remiković, dodajući da će preliminarni rezultati o broju stanovnika, domaćinstava i stanova biti najkasnije trideset dana nakon završenog popisa. Konačni se očekuju pola godine nakon toga.

Popis stanovništva u Crnoj Gori je nakon dve godine kašnjenja i dva odlaganja u ovoj godini produžen za deset dana - do 28. decembra, zbog vremenskih uslova i nedostatka popisivača. Prema projekcijama analitičara broj popisanih građana neće dostići onaj sa prethodnog popisa 2011. godine kada je izbrojano 626.000.

- Nema šanse da se može dostići ta cifra. Sve i da dođu ljudi iz dijaspore neće ih biti preko pet hiljada - uveren je profesor Srđan Vukadinović, koji za "Novosti" prognozira da će na kraju nedostajati grad veličine Bijelog Polja (oko 50.000 stanovnika).

Piši-briši IZ Monstata su saopštili da je proteklih dana zabeležena teža nepravilnost u procesu popisivanja, kako kod popisivača tako i kod instruktora, a odnosi se na korišćenje "piši-briši" olovaka. - Usledio je raskid ugovora sa jednim instruktorom i 16 popisivača zbog korišćenja istih, a dalje kontrole su u toku - naveli su iz Monstata, poručujući da ovaj slučaj ni na jedan način ne može da ugrozi dalji proces popisivanja.

Pravo glasa na junskim parlamentarnim izborima imalo je 542.468 birača od 626.000.

- Imamo više birača nego punoletnih građana što je zaista indikativno. To govori da biračke spiskove treba detaljno prečistiti - kaže Vukadinović. - Demografski institut iz Vašingtona pre dve-tri godine dao je projekcije da će ovaj region do 2050. godine izgubiti deset do dvanaest odsto svog stanovništva. Ako prevedemo to na Crnu Goru, onda ona treba da izgubi do 60.000 stanovnika.

Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica saopštio je da su zabrinjavajući podaci, koji ukazuju da se broj stanovnika smanjuje kao i to što Crna Gora nikada nije imala pravu demografsku politiku.

- Ako su popisani i stranci, za koje smo utvrdili da ih ima najmanje 80.000 došli smo do ovih novih katastrofalnih podataka. Produžavanje popisa može biti problematično ako neko pokuša da nadomesti broj stanovnika i sakrije katastrofalnu demografsku politiku - kaže Koprivica, ocenjujuću da aktuelna Vlada ima šansu da ispravi mnoge stvari. - Šta će nam država ako nemamo stanovništvo?