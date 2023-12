BOLI SRPSKI IDENTITET Udžbenici "Zemljopis" i "Crnogorsko pitanje" na udaru zastupnika lažne stvarnosti

Na udaru ostataka bivšeg režima našla se i promocija reprint izdanja "Zemljopis Kraljevine Crne Gore" i knjige "Crnogorsko pitanje" izdavača Radomira Uljarevića, a koju su pripremili prof. dr Budimir Aleksić i dr Vladimir Jovićević.

- Kada pogledamo stanje Crne Gore u vremenu kada je ovaj Zemljopis izašao i kada ga uporedimo sa današnjim stanjem možemo da nađemo brojne razlike i podudarnosti, odnosno neku bazu i konstantu koja u svim vremenima ostaje ista - kazao je predsednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević.

Urednik izdanja knjige "Crnogorsko pitanje" Radomir Uljarević kaže da dok se knjiga prelistava stiče se utisak "kao da uživo učestvujete u događajima".

- To su neposredna iskustva bez tumača koji će objašnjavati da Srbi nisu Srbi, te da Crnogorci nisu Srbi - kazao je Uljarević. - Ovo je knjiga bola. Ona boli sve one koji su deo projekta - promena identiteta. Reč je o krajnje radikalnom procesu prekrajanja činjenica, uspostavljanje lažne stvarnosti, koji se kreira u nekom inostranom centru, a nama distribuira preko posrednika.

Zašto (ni)su Srbi?

MEŠA Selimović je jednom prilikom, na pitanje jednog komunističkog novinara, rekao - "Do 1941. sam se osećao Srbinom, a nisam se pitao zašto. Od 1941. znam zašto sam to". Za razliku od Meše koji je bio muslimanske veroispovesti, mnogi Srbi ne znaju zašto ni posle 41. nisu Srbi, kao što to ne znaju ni oni posle 2006.godine kad je pokraden referendum. Na toj krađi očigledno, nije moguće izgraditi novi identitet - rekao je Uljarević.