Ličnog pratioca čeka oko 350 mališana: Na evidenciji nadelžnog sekretarijata ima 1.080 korisnika posebne usluge

NA listi čekanja za uslugu ličnog pratioca trenutno se nalazi oko 350 mališana. Iako je u poslednje dve godine 200 dece ostvarilo pravo na ovu vrstu podrške, pa se danas na evidenciji Sekretarijata za socijalnu zaštitu nalazi ukupno 1.080 korisnika, potrebe su i dalje veće od mogućnosti.

Grad najavljuje nastavak finansiranja ove usluge, za koju je u budžetu izdvojeno oko milijardu dinara.

Uvođenje inkluzije u obrazovni sistem donelo je znatne promene i za samo deset godina broj dece koja koriste uslugu ličnog pratioca porastao je sa 44 na više od hiljadu. Ova podrška namenjena je mališanima sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, kojima je potrebna pomoć u svakodnevnim aktivnostima - kretanju, održavanju lične higijene, ishrani, oblačenju i drugim osnovnim potrebama. Da bi ostvarilo pravo na pratioca, dete mora biti uključeno u obrazovni sistem, sve do završetka redovnog školovanja, uključujući i srednju školu.

Lični pratioci su najčešće mlađe osobe, među kojima ima i studenata, koji prolaze obaveznu obuku kako bi stekli potrebna znanja za rad sa decom. Ipak, njihov posao, iako odgovoran i zahtevan, nije adekvatno plaćen - zarade su tek nešto više od minimalca i kreću se oko 70.000 dinara.

Da bi neko radio kao lični pratilac, mora imati završenu srednju školu, kao i sertifikat nakon dvodnevne obuke po akreditovanom programu Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Tokom obuke stiču praktična znanja i veštine neophodne za rad sa decom. Takođe, obavezna je i lekarska potvrda o sposobnosti za ovaj posao.

Važno je naglasiti da je usluga u potpunosti finansirana iz budžeta grada, pa roditelji ne snose nikakve troškove. Zahtev se podnosi Centru za socijalni rad, koji odlučuje. Grad je pružanje ove usluge delegirao Humanitarnoj organizaciji "Dečje srce". Ukoliko nadležni sekretarijat odobri, roditelji dolaze u organizaciju, gde se pravi individulani plan podrške detetu.

Personalni asistenti PERSONALNU asistenciju trenutno koriste 144 osobe, uz planirano proširenje do kraja naredne godine. Asistenti, koji su angažovani između 20 i 40 sati nedeljno, u skladu sa potrebama korisnika, pružaju pomoć osobama sa invaliditetom u svakodnevnim aktivnostima, koje oni sami ne mogu da obave. Njihova podrška obuhvata brigu o ličnoj higijeni i higijeni doma, nabavku i pripremu obroka, pomoć pri kretanju i odlasku na posao, ali i podršku u komunikaciji, korišćenju zdravstvenih usluga i uključivanju u društvene i kulturne aktivnosti.

I pored vidljivog napretka u poslednjih deset godina, broj ličnih pratilaca i dalje nije dovoljan za potrebe velikog grada poput Beograda. Mnogi roditelji koji rade, a nemaju finansijske mogućnosti da sami obezbede pomoć, primorani su da se snalaze na različite načine. Svaki lični pratilac zadužen je za jedno dete, a podrška se pruža do osam sati dnevno, odnosno najviše 40 sati nedeljno. Prilikom dodele usluge posebno se uzimaju u obzir porodične okolnosti i stepen potrebne podrške. Prednost imaju deca iz jednoroditeljskih porodica, kao i ona bez drugih članova domaćinstva koji mogu preuzeti brigu, ali i mališani sa višim stepenom potrebe za podrškom.

Usluga ličnog pratioca deteta kontinuirano se pruža od 2014. godine - najpre kao projekat, a od 2016. godine i kao deo zvaničnog sistema socijalne zaštite Grada.