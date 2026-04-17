Tradicionalni pasulj pred maraton: Radnici "Parking servisa" na večeri sa komunalcima, policajcima, saobraćajcima, kolegama

Noć uoči 39. Beogradskog maratona, radnici „Parking servisa“ provode na prestoničkim ulicama kako bi sa trase, kojom će trkači proći, dizalicama uklonili ostavljena vozila.

A pre odlaska na teren, tradicionalno su večerali pasulj sa kolegama iz drugim gradskih službi, koji takođe učestvuju u organizaciji maratona.

Tako su večeras na Starom sajmištu, u prostorijama „Parking servisa“ radnici ovog komunalnog preduzeća ugostili sekretara Sekretarijata za saobraćaj Bojana Bovana i gradskog sekretara za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Darka Glavaša, kao i Darka Habuša, direktora „Beogradskog maratona”, predstavnike Saobraćajne policije, Komunalne milicije, drugih gradskih službi i komunalnih preduzeća.

Čuveni pasulj, za svoje kolege i goste, već duže od tri decenije priprema radnik „Parking servisa“ Dragan Gligorić, a svi koji su ga probali kažu da upravo taj obrok, pripremljen s posebnom pažnjom, daje snagu i podiže duh pred noćni rad koji sledi, kako bi sve bilo spremno za sutrašnji maraton.