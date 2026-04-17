Beograd

Tradicionalni pasulj pred maraton: Radnici "Parking servisa" na večeri sa komunalcima, policajcima, saobraćajcima, kolegama

Jelisaveta Ljutić

17. 04. 2026. u 21:24

Noć uoči 39. Beogradskog maratona, radnici „Parking servisa“ provode na prestoničkim ulicama kako bi sa trase, kojom će trkači proći, dizalicama uklonili ostavljena vozila.

Традиционални пасуљ пред маратон: Радници Паркинг сервиса на вечери са комуналцима, полицајцима, саобраћајцима, колегама

Foto: Ivan Ilić

 A pre odlaska na teren, tradicionalno su večerali pasulj sa kolegama iz drugim gradskih službi, koji takođe učestvuju u organizaciji maratona.

Tako su večeras na Starom sajmištu, u prostorijama „Parking servisa“ radnici ovog komunalnog preduzeća ugostili sekretara Sekretarijata za saobraćaj Bojana Bovana i gradskog sekretara za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Darka Glavaša, kao i Darka Habuša, direktora „Beogradskog maratona”, predstavnike Saobraćajne policije, Komunalne milicije, drugih gradskih službi i komunalnih preduzeća.

Čuveni pasulj, za svoje kolege i goste, već duže od tri decenije priprema radnik „Parking servisa“ Dragan Gligorić, a svi koji su ga probali kažu da upravo taj obrok, pripremljen s posebnom pažnjom, daje snagu i podiže duh pred noćni rad koji sledi, kako bi sve bilo spremno za sutrašnji maraton.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stiže sezona Bika: Tri horoskopska znaka očekuju velike promene

