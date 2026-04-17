Tradicionalni pasulj pred maraton: Radnici "Parking servisa" na večeri sa komunalcima, policajcima, saobraćajcima, kolegama
Noć uoči 39. Beogradskog maratona, radnici „Parking servisa“ provode na prestoničkim ulicama kako bi sa trase, kojom će trkači proći, dizalicama uklonili ostavljena vozila.
A pre odlaska na teren, tradicionalno su večerali pasulj sa kolegama iz drugim gradskih službi, koji takođe učestvuju u organizaciji maratona.
Tako su večeras na Starom sajmištu, u prostorijama „Parking servisa“ radnici ovog komunalnog preduzeća ugostili sekretara Sekretarijata za saobraćaj Bojana Bovana i gradskog sekretara za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Darka Glavaša, kao i Darka Habuša, direktora „Beogradskog maratona”, predstavnike Saobraćajne policije, Komunalne milicije, drugih gradskih službi i komunalnih preduzeća.
Čuveni pasulj, za svoje kolege i goste, već duže od tri decenije priprema radnik „Parking servisa“ Dragan Gligorić, a svi koji su ga probali kažu da upravo taj obrok, pripremljen s posebnom pažnjom, daje snagu i podiže duh pred noćni rad koji sledi, kako bi sve bilo spremno za sutrašnji maraton.
Roboti protiv ljudi: Neverovatno takmičenje u Kini (VIDEO)
15. 04. 2026. u 21:22
SVE JE SPREMNO! Startuje 39. Beogradski maraton
06. 04. 2026. u 11:10
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
