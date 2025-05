OD BARAJEVA DO MEDAKOVIĆA: Transfuziološki autobusi širom Beograda

INSTITUT za transfuziju krvi Srbije poziva sve zainteresovane sugrađane da i tokom ove nedelje učestvuju u dobrovoljnom davanju krvi.

FOTO: Pres služba Grada

Za dobrovoljne davaoce krvi danas, 8. maja, svoja vrata u istom terminu, od 9.00 do 14.00, otvaraju Dom kulture u Barajevu i Crveni krst Obrenovca.

Sutra, 9. maja, transfuziološki autobusi će se nalaziti ispred trgovinskog marketa "Lidl" na Bulevaru kralja Aleksandra 405, od 12.00 do 16.00, i ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici, od 9.00 do 14.00.

U subotu, 10. maja, transfuziomobil će biti parkiran kod trolejbuske okretnice u naselju Medaković 3, od 10.00 do 14.00, "Ritejl parka" u Borči, od 10.00 do 15.00, i kod Crkve Svetog Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu, od 9.00 do 14.00.

Dan kasnije, u nedelju, 11. maja, krv se može dati ispred Crkve Svetog Velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu, od 11.00 do 15.00.