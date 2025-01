ČAROLIJA PRAZNIKA: Paketići malim Mladenovčanima na Savindan

NAJMAĐI stanovnici Mladenovca i ove godine dobiće praznične paketiće, a uručivanje će biti 27. januara, na Savindan.

Za one koji nisu u sistemu školskog i predškolskog obrazovanja, juče je počela dodela vaučera. Roditelji dece koja nisu u obrazovnom sistemu mogu ih podići do 23. januara na pultu u holu zgrade Opštine Mladenovac, radnim danima od 8.00 do 13.00 časova, uz očitanu ili fotokopiranu ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu deteta na uvid. Za njih će dodela paketića biti organizovana 25. januara u holu Sportskog centra "Ljubomir Ivanović Gedža" od 10.00 do 13.00 časova.

Decu koja su u sistemu predškolskog i školskog uzrasta zaključno sa 4. razredom, prijavljuju roditelji u njihovim školama, odnosno predškolskim ustanovama i njima će paketići biti uručeni u školama, odnosno vrtićima.