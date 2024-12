MALIŠANA 3.000 VIŠE NEGO LANE: U privatne predškolske ustanove upisano oko 25.000 dece

U PRIVATNE predškolske ustanove upisano je oko 3.000 mališana više u odnosu na prošlu godinu, tako da ih je trenutno oko 25.000, saznajemo u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu. Ugovor sa Gradom o finansiranju 100 odsto ekonomske cene boravka u vrtiću zaključilo je više od dve trećine vlasnika privtanih predškolskih ustanova. Javni poziv je u toku, tako da oni koji se nisu još prijavili mogu to učiniti.

Foto Arhiva

Privatna predškolska ustanova je dužna da izveštaj o prisutnosti deteta dostavi Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, od 25. u tekućem mesecu do 1. u narednom za prethodni mesec. Novac će vrtiću biti uplaćen do 5. u mesecu za prethodni mesec. Pravo učešća po Javnom pozivu imaju sve predškolske ustanove, čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice sa teritorije, koje poseduju akt o verifikaciji, izdat u nadležnom ministarstvu.

Izmenama gradske odluke od 1. decembra prošle godine, subvencije iz gradske kase za mališane koji pohađaju privatne vrtiće su povećane na 33.000 dinara po detetu. Ostatak do pune cene plaćaju roditelji. Novim pravilima predviđeno je da ovaj pun iznos subvencije dobije svako dete, bez obzira na to da li je išlo u vrtić dva ili 22 dana. Pre izmene odluke, dotacija koja se uplaćuje roditeljima zavisila je od broja dana koje je dete boravilo u vrtiću. Prosečna cena broavka dece u privatnim obdaništima iznosi od 35.000 do 36.000 dinara, tako da roditelji minimalno doplaćuju.

KURSEVI JEZIKA U NEKIM privatnim vrtićima deca imaju dodatne usluge, kao što su kursevi jezika, umetničke školice, časovi sporta, pojedini nude boravak vikendom u večernjim satima - podseća Aleksandra Čamagić, gradski sekretar za dečju zaštitu. - U tim obdaništima su veće cene opravdane dodatnim programima.

Procedura za privatne predškolske ustanove koje nisu zaključile ugovor sa Gradom predviđa da se subvencija uplaćuje na račun roditelja, koji zatim novac prosleđuju Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu.

Kao na početku svake školske godine, neki privatnici su iskoritili da ponovo podignu cene svojih usliga. Rekoreder je privatni vrtić koji je povećao cenu za neverovatnih 120 evra. Ali, nova cena je ispraznila ustanovu. Većina roditelja se dogovorila i decu upisala u drugo obdanište. Do avgusta prošle godine Grad je u proseku po detetu izdvajao oko 18.500 za boravak u privatnim vrtićima, sada je to 33.000 dinara, bez umanjenja za dane kada dete ne ide u vrtić.