SA BAS-A ISPRAĆENO 1.300 VOZILA: Nova autobuska stanica u Bloku 42 na Novom Beogradu puna ljudi, osoblje pomaže putnicima da se snađu

SA perona Beogradske autobuske stanice u novobeogradskom Bloku 42 prvog radnog dana u nedelji krenulo je oko 1.300 autobusa.

Foto: I. Marinković

Ljudi se polako privikavaju na novu lokaciju i glavno čvorište međunarodnih, međugradskih, prigradskih i turističkih autobusa koje je sa Savskog trga preseljeno na Novi Beograd proteklog vikenda. Da je ponedeljak, juče se videlo po broju putnika i gužvi na 12 dolaznih i 53 odlazna perona, koliko ih ukupno ovde ima.

Prema rečima Željka Pavićevića, direktora marketinga BAS, ljudima je trenutno najveći problem kako da dođu do stanice i kako da se sa te lokacije upute do nekog mesta u Beogradu.

- Osim što su naši zaposleni raspoređeni svuda po stanici kako bi pomogli putnicima, mi im uz svaku kupljenu kartu delimo flajere na kojima se nalazi mapa gradskog prevoza i spisak linija do najvažnijih tačaka u gradu - objašnjava, za "Novosti", Pavićević. - I u gradskom Sekretarijatu za javni prevoz planiraju da pojačaju linije gradskog prevoza koje idu od i do stanice, a do početka sledeće godine trebalo bi da budu još dve nove linije do BAS u Bloku 42.

Preseljenje nije bilo toliko komplikovano, a najveći deo posla podrazumevao je adaptiranje biletara na nove uslove rada, na prostor kako bi znali gde se šta nalazi da bi mogli da usmere građane da kupe kartu i na šalteru i na kartomatu, priča naš sagovornik. Žetoni su otišli u prošlost, a sada su tu bar-kodovi koji se očitavaju na skeneru prilikom ulaska na peron.

Foto: I. Marinković Željko Pavićević, direktor marketinga BAS

- Nije bilo velikih problema tokom preseljenja, mi smo naš informatički sistem ugasili u noći između subote i nedelje i posle pola sata, on je počeo da radi na novoj lokaciji.

Ceo kompleks BAS pokriven je video-nadzorom, tu su obezbeđenje i policijska stanica. Građani su potpuno sigurni, stanica je ograđena i ne postoji mogućnost da neko bez peronske karte uđe na plato gde staju autobusi.

Kako doći i otići OSIM sopstvenim automobilima i taksijem, građani do nove autobuske stanice mogu da stignu tramvajemm, autobusom ili BG vozom. 0Do novog BAS vode tramvaji 7 od Ustaničke, 9 sa Banjice, 11 sa Dorćola, i 13 sa Banovog brda. Sa Zelenog venca voze autobusi 60, 60L, 67, sa Banovog brda 85, sa Vidikovca 89, sa Bežanije 93, iz Bloka 45 voze 94 i 95, od Vukovog spomenika i Belvila autobusom EKO1, a linijom 600 vozi do nove autobuske stanice i sa aerodroma "Nikola Tesla" i od železničke stanice "Beograd centar", odnosno Prokop. Autobusom 95, koji vozi od naselja Borča do BAS mogu da dođu i oni koji kreću od Zrenjaninskog puta, Pančevačkog mosta, iz Bulevara despota Stefana, sa Zelenog venca, Brankovog mosta. I minibus E6 od Mirijeva do Bloka 45 prolazi pored nove autobuske stanice. 0U flajerima koji se dele na novoj stanici objašnjeno je i koji prevoz ide do najčešće traženih odredišta u Beogradu. Oni koji idu u Klinički centar Srbije koristiće tramvaj 9 na stajalištu "Blok 42" u Ulici antifašističke borbe. Istom linijom se ide i do Hrama Svetog Save ili Slavije. 0Do Vojnomedicinske akademije VMA ide 94 na stajalištu "Blok 42" u Ulici Jurija Gagarina, do Palate pravde vozi 11 u Bulevaru heroja sa Košara. Do Prvog osnovnog suda stiže se tramvajima 7 i 9 od stajališta "Blok 42" u Jurija Gagarina, a na stajalištu "Staro Sajmište" ljudi treba da presednu na autobus 83 kojim se voze do stanice "Katanićeva" u Makenzijevoj ulici. Do Zelenog venca i Terazija stiže se autobusom 95, koji putnici čekaju u Ulici antifašističke borbe, a putovanje završavaju na stanici "Zeleni venac". Tramvajem 11 u Bulevaru heroja sa Košara stiže se do Kalemegdana, Knez Mihailove i Studentskog trga. 0Dolazak određenih prigradskih linija je pomeren, pa nekoliko linija koje dolaze iz Obrenovca neće ići do stanice na Novom Beogradu. - Linije 860, 860B, E i M, koje dolaze iz Obrenovca, ne dolaze na autobusku stanicu, već preko Bulevara Vojvode Živojina Mišića idu do Beograda na vodi. Linije za Sopot i Mladenovac idu svojom trasom. Dakle, isključuju se na Gazeli i kod Sava centra, preko Bulevara Vladimira Popovića dovoze se do autobuske stanice - kaže Pavićević.

Zgrada stanice i šalteri na kojima se prodaju karte nalazi se prekoputa nekadašnjeg buvljaka. U sredini prostranog objekta je 13 šaltera na kojima se kupuju karte, a osoblje, od spremačica do otpravnika, ljubazno usmerava ljude i pomaže im da se snađu na novom kompleksu.

Peronska karta košta 300 dinara, a umesto žetona na ulazu u peronski deo su aparati koji očitavaju bar-kod sa karte. Od tog punkta, desno su peroni sa kojih polaze međunarodni i međugradski saobraćaj, dok su pravo peroni za prigradske autobuse.

Pored šaltera za prodaju karata, unutar privremene stanične zgrade nalaze se čekaonica, pekara, kafić, menjačnica, prodavnica sa opremom za mobilne telefone i kiosk. Tu su i aparati, odnosno kartomati, na kojima putnici mogu da kupe karte platnim karticama. Na ekranu izaberu lokaciju, pritisnu dugme "nastavi", u odeljku "red vožnje" biraju vreme polaska i prevoznika, zatim izaberu koliko karata kupuju, plate karticom i izađe im odštampana karta. Isti postupak je i ako kupuju onlajn, na sajtu BAS.

Stanična zgrada do 2027. STANIČNA zgrada trebalo bi da bude završena do izložbe "Ekspo" 2027. godine, a zajedno sa trgom zauzimaće površinu od gotovo 29.000 kvadrata. - U blizini će da se gradi i zgrada železničke stanice Novi Beograd. Ono što smo nekad imali na Savskom trgu imaćemo ovde na Novom Beogradu, na mnogo većem prostoru, na mnogo boljoj lokaciji, gde će biti manje gužve - dodaje Pavićević.

Sokovi u kafiću koštaju 300, a u kiosku 200, limunada je 350, a ceđena pomorandža 450 dinara. Espreso, domaća kafa i čaj su 250 dinara u kafiću, obična voda 250, a kisela 350. Od alkoholnih pića služi se jedino pivo koje košta od 320 do 400 dinara. Oni koji nisu spremili hranu za put u kafiću mogu da kupe krofnu za 100 dinara, kroasan za 180, male pice su od 500 do 550 dinara, lazanja 890, a makarone 590. Kolač se može kupiti za 350, sendvič za 390, pileća i tuna salata za 590 i 650 dinara, sutlijaš za 240, čokoladni jogurt za 210, hladna kafa za 250, Flašica vode u staničnom kiosku je 160 dinara, a gazirani sokovi od pola litra 200. Proteinski napici su 350 dinara.

Oni koji dolaze da sačekaju svoje prijatelje i porodicu, na dolazne perone ulaze iz Ulice Jurija Gagarina ili iz Marka Hristića (prekoputa Belvila). Odmah iza dolaznih perona je i parking koji košta 100 dinara, kao i taksi stanica. Korišćenje toaleta košta 100 dinara, a iz BAS kažu da će uložiti sav trud da higijena u toaletima, kao i u celoj stanici bude na najvišem nivou jer mnogi putnici na osnovu toga steknu utisak o gradu u koji su doputovali.