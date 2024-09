OVACIJE ZA "ŠARLOTU": Na velikoj sceni BDP izvedena premijera po motivima Krležine drame

PREMIJERA predstave "Šarlota Kasteli" po motivima drame Miroslava Krleže "Gospoda Glembajevi", u adaptaciji i režiji Branislava Mićunovića izvedena je na Velikoj sceni "Olivera i Rade Marković" Beogradskog dramskog pozorišta. Prvo izvođenje ovog dela publika je nagradila višeminutnim aplauzom.

FOTO: N. Skenderija

Na premijeri su bili glumci Milutin Mima Karadžić, Vesna Čipčić, Dragan Velikić, Goran Šušljik, Milan Kalinić, Predrag Bjelac, Svetozar Cvetković, reditelj Gorčin Stojanović, Vanja Ejdus, Iva Štrljić, Miona Marković, Milica Zarić, voditelj Boško Jakovljević, Anita Lazić, Kristina Radenković, Jovana i Željko Joksimović...

Prema rečima glumice Isidore Simijonović, koja igra naslovnu ulogu, ovog puta u fokusu je Šarlota, oko koje se "vrte" svi ostali piščevi likovi. Ali, neće to biti samo Glembajevi, reditelj je u svoje čitanje Krležine junakinje i drame uneo i ostala dela ("U Agoniji" i "Leda"), kao i njegovu prozu, poeziju, eseje. U svakom slučaju, kako je juče rečeno, biće to Krleža od "A" do "Š"...

Večeras repriza PREDSTAVA "Šarlota Kasteli" biće odigrana i u nedelju od 19.30 na velikoj sceni "Rade i Olivera Marković" u BDP. Uz Isidoru Simijonović, u predstavi igraju Marko Gvero, Andrija Kuzmanović, Dunja Stojanović, Pavle Pekić, Milan Zarić, Amar Ćorović i Danijel Sič.

- Šarlota je slojevita i inspirativna, zrno iz koga sve počinje, s biografijom od siromašne devojčice do samog vrha društva - ističe Isidora Simijonović. - S druge strane, Mićunović je veoma vešto i hrabro ukomponovao i druga Krležina dela u predstavu, a mi smo se trudili da zadržimo piščev jezik i govor, ali i da njegovo delo "prepoznamo" u našem vremenu.

Reditelj Mićunović kazao je da je Krleža, i posle gotovo sto godina od nastanka drame (1929), "ogromna persona" čija aktuelnost ne prolazi.

- Čovek se, u međuvremenu, nije mnogo promenio, ostale su iste teme. Mada, neće to biti onakvi "Glembajevi" kakvi su već viđeni na našim scenama... Šarlota Kasteli je u promiskuitetnoj vezi sa velikim brojem lica koja se kreću oko nje i to se da izvući iz drame. U tom smislu nisam ništa "dodovao" što Krleža već nije rekao. Prirodno je da gradeći ovaj lik osluškujete i sve te erotsko-psihološke vibracije.