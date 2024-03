DRUŠTVO ZA ULEPŠAVANJE VRAČARA SA GRAĐANIMA NA UGLU MAKSIMA GORKOG I VIŠKE: Potpisi za očuvanje Neimara i Krunske

PREDSTAVNICI Društva za ulepšavanje Vračara juče su od 10 do 13 sati na štandu na raskrsnici ulica Maksima Gorkog i Viške prikupljali potpise za hitno usvajanje odluka o utvrđivanju Krunske ulice i Kotež Neimara za prostorno kulturno-istorijske celine. Za tri sata koliko je juče trajala ova akcija oko 160 građana potpisalo je zahtev za očuvanje kulturne baštine. Potpisivanje je organizovano i danas u isto vreme.

Privatna arhiva

Na štandu su se mogle videti i brošure sa informacijama zbog čega je potrebno potpisati peticiju, koja se realizuje pod sloganom "Dokle više, ostavite Vračar da diše. Sačuvajmo Krunsku i Neimar"

- Zadovoljni smo kako je protekao prvi dan sakupljanja potpisa, očekujemo i danas dobar odziv - kaže za "Novosti" Aleksandar Arsenijević iz Društva za ulepšavanje Vračara. - Sa ovom akcijom nastavićemo svakog vikenda, a potpisi će biti predati Vladi Srbije, kada se formira. Zahtev je da se što pre usvoji odluka, koja već dve i po godine stoji u nekoj fioci. Ne želimo da dopustimo dodatno uništavanje Krunske i Neimara, kako bi sačuvali svoje nasleđe.

Elaborat o zaštiti pre dve i po godine sačinio je Zavod za zaštitu spomenika, a oni su dobili saglasnost Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i nadležnih ministarstava.

- Ova situacija pogoduje investitorima koji, budući da nikakve mere zaštite nisu na snazi, beskrupulozno, nemilice ruše arhitektonsko nasleđe Vračara i Beograda - kaže naš sagovornik. Sve to budi sumnju da investitori imaju značajan uticaj na rad Vlade i njeno odlučivanje. - Podsećajući je na odgovornost koju ima u zaštiti javnog interesa i kulturnog nasleđa ove zemlje, pozivamo Vladu da, bez okakvog daljeg odlaganja, usvoji odluke o utvrđivanju Krunske ulice i Kotež Neimara za prostorno kulturno-istorijske celine.

Kotež Neimar i Krunska kao celina su bez zaštite još od decembra 2021., ali objekti koji se nalaze u ovom naselju imaju isti stepen zaštite kao da je odluka o proglašenju zaštićene celine već doneta. To znači da oni ne bi smeli da se uklone a da prethodno investitor, opština ili grad ne zatraže od Zavoda uslove i mere za očuvanje tog objekta. Ipak, brojni investitori to nisu činili, a nisu za to ni bili sankcionisani. Tako su mnoge predratne vile uništene, posebno u Internacionalnih brigada, Janka Veselinovića, Hadži-Melentijevoj...

Nalet mašina

ULICA Janka Veselinovića jedna je od onih koje su najviše osetile nalet građevinskih mašina. Prvo je srušena vila u broju 10, da bi vlasnik objekta u bloju 15 skinuo crep sa krova, kako bi kuća propala, a on imao razlog da je ukloni. Tu je u planu zidanje modernih stambeno-poslovnih kvadrata.