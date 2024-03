BEOGRAD DOBIJA 2.600 NOVIH PARKING-MESTA: Šapić obišao radove na podzmenoj garaži u Vlajkovićevoj (FOTO)

PREDSEDNIK Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas radove na izgradnji podzemne garaže u Vlajkovićevoj ulici, koju u okviru javno-privatnog partnerstva gradi kineska kompanija „Šandong Hajspid”. Radovi su nastavljeni nakon što su arheolozi završili svoj deo posla, s obzirom na to da je na ovoj lokaciji utvrđeno arheološko nalazište iz doba Starih Rimljana.

Foto: Grad Beograd

Uzimajući u obzir završenu izgradnju parking-mesta i ono što se trenutno radi, Beograd za samo tri godine dobija 2.600 novih parking-mesta, istakao je Šapić.

Foto: Grad Beograd

– Pre nekoliko meseci najavili smo nastavak radova na izgradnji podzemne garaže u Vlajkovićevoj ulici i mislim da je najvažnije da držimo reč i da ne dolazi do velikih odstupanja od najavljenih termina. Jasno je da se ne može sve uraditi i „pogoditi” u dan, ali je važno da nismo odustali ni od jednog projekta koji smo najavili. Problemi svugde postoje, negde veći negde manji, pa smo tako ovde praktično imali godinu dana pauzu zbog arheološkog nalazišta koje je pronađeno. Sada je najvažnije da radovi kreću, ali i da je ispoštovano sve što se arheologije tiče. Kada ovde budu gotovi radovi, imaćemo jedan istorijski kutak gde će Beograđani moći da vide ono što se nalazilo ispod zemlje. Kompanija „Šandong Hajspid” je zaista mnogo radila u našoj zemlji i siguran sam da će ovo biti još jedan uspešan projekat koji su realizovali, poput izgradnje auto-puteva, rekonstrukcije i obnove železničke mreže između Srbije i Mađarske, ali i rekonstrukcije Kineskog kulturnog centra. Nemam nikakvu sumnju da će ova kompanija uraditi sav posao kako treba i na vreme, a možda čak i pre roka, koji iznosi dve godine – rekao je Šapić.

Foto: Grad Beograd

Važnost ove garaže je izuzetna jer se nalazi u centru grada, naglasio je Šapić.

– Krajem 2025. godine Beograđani će u garaži u Vlajkovićevoj imati na raspolaganju 284 parking-mesta. Radovi na izgradnji garaže u Skerlićevoj počinju za oko mesec dana, dok je podzemna garaža u Zemunu, kod Hale „Pinki”, završena i ima kapacitet od 150 mesta Završeno je i parkiralište Vidin kapija sa 80 mesta, kreće da se gradi parkiralište na Autokomandi sa 140 parking-mesta. Uveliko traju radovi u Blokovima 61, 62, 63 i 64 sa oko 510 parking mesta, a do kraja godine bi trebalo da budu završeni i to u srcu Novog Beograda, gde je to verovatno i najveći problem. Zatim Bežanijska kosa sa 90 parking mesta, Bulevar Zorana Đinđića i Blokovi 34, 44, 72 i drugi ukupno 575 parking-mesta, Blokovi 21 i 22 sa oko 40 novih parking-mesta, Pijaca Banjica 70 parking-mesta, Pijaca Merkator – 72 i drugi. Na ovome nećemo stati, iznošenjem ovih podataka želim da pokažem koliko smo u ovom relativno kratkom periodu uspeli da uradimo, kao i da će oni ostati prioritet ako mi budemo imali priliku da u budućnosti nastavimo da vodimo Grad Beograd – istakao je Šapić koji je istakao da to znači jednu vrstu poboljšanja kvaliteta svakodnevnog života svih Beograđana – rekao je Šapić.

Foto: Grad Beograd

On je podsetio da je od 2013. do 2023. godine u gradu Beogradu izgrađeno oko 1.250 novih parking-mesta.

– U ovih dvadeset meseci koliko sam na čelu grada zaključno sa narednih godinu i po dana koliko će biti potrebno da se završe započeti projekti, biće urađeno 2.600 parking-mesta. Srećan sam što imam priliku da iznesem ovaj podatak jer znam da sam, kada sam došao na ovo mesto, postavio upravo izgradnju novih parking-mesta kao jedan od prioriteta, a što je i problem svake metropole. Ovim podacima treba da se ponosimo – rekao je Šapić.

On je zahvalio kineskim prijateljima i partnerima kao i svima koji će raditi i sa kojima će Grad sarađivati.

– Radujem se i završetku radova na rekonstrukciji Trga Nikole Pašića do jeseni, a dogovorili smo sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda potpunu sanaciju i sređivanje spomenika Nikoli Pašiću tako da će trg dobiti potpuno novi izgled – rekao je Šapić.

Ministar savetnik u Ambasadi NR Kine Džang Dže je ukazao da će ova garaža, ne samo efikasno rešiti problem parkiranja na Starom gradu, već će dodatno poboljšati infrastrukturu i svojim rešenjem doprineti očuvanju životne sredine. Ovaj projekat je istovremeno i prvi te vrste koji jedna kineska firma ima u Srbiji, stvarajući tako model za poslovanje kineskih kompanija u Srbiji, otvarajući mnogo novih oblasti za unapređivanje saradnje i jačanje čeličnog prijateljstva između naše dve zemlje, dodao je Džang Dže.

Direktor kompanije „Šandong Hajspid” Sun Fučun je zahvalio Šapiću i Gradskoj upravi na podršci u svim aspektima, kao i kada je u pitanju eksproprijacija administracija i arheološki poduhvati.

– U proteklom periodu ulagali ste velike napore i dali izuzetne doprinose za razvoj grada Beograda. Verujem da će pod vašim rukovodstvom razvoj Beograda biti neizostavan i da će iz dana u dan biti bolje mesto za život. Naša kompanija se raduje da sa rukovodstvom ambasade Republike Kine u Beogradu i sa Gradom Beogradom u budućnosti ostvaruje puno novih zajedničkih saradnji – rekao je Fučun.

