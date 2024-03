MANJE PREHLAĐENIH I GRIPOZNIH: Izveštaj GZJZ o epidemiološkoj situaciju u protekloj nedelji

TOKOM prošle nedelje sa dijagnozom akutnih respiratornih infekcija je evidentirano 10.106 osoba, a sedam dana pre ih je bilo 10.557. Grip je dijagnostikovan kod 279, što je 23 slučajeva manje nego nedelju pre.

Prema izveštaju Graskog zavoda za javno zdravlje, među obolelima od respiratornih infekcija najviše je osoba uzrasta od pet do 19 godina (43,3 odsto), od 20 do 64 godine (30,2 odsto) i uzrasta do četiri godine (18,2 odsto). Na "udaru" gripa je radno spsobnog stanovništa starosti od 30-64 godine (105 il 37,6 odsto) i uzrasta od pet do 19 godina (89 - 32,2 odsto). Udeo osoba starijih od 65 godina je 14,7 odsto (41), uzrasta od 0-4 godine je 10,4 odsto (29), a starosne grupe od 20-29 godina je 5,4 odsto (15).

U šest uzoraka je potvrđeno prisustvo virusa gripa i to u tri brisa A (H1), u dva virus influence B, a u jednom A.

