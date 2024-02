ZBOG PONAŠANJA JEDNE BEOGRAĐANKE U MARKETU USIJALE SE MREŽE: "Bahatost će nam doći glave" (FOTO)

PONAŠANjE kupaca u marketima, prodavnicama i buticima kao i njihov odnos prema radnicima je tema koja se pokrenula na srpskom internetu i brzinom svetlosti otvorila Pandorinu kutiju o tome da li su radnici u marketima dužni da čiste za nama.

Tema se raširila na društvenoj mreži X, kada je jedna Beograđanka prepričala kakvoj je sceni svedočila u marketu. Naime, kako je objasnila, dok je jedan kupac brisao za sobom, svojom krivicom slomljena jaja u prodavnici, drugi je dobacivao da je to posao radnika.

"Žena kupuje jaja u marketu. Dok je uzimala, loše bilo zatvoreno, ispadne jedno, dva jajeta i slome se. Druga žena pored joj dobaci: "Ostavite to ONE će".

Međutim žena ode po kesu, skupi ljuske, izvadi maramice iz tašne i obriše koliko može. Zbog takvih 'ONE ĆE' nama neće nikada biti bolje", napisala je ona.

Njena objava brzo je postala viralna, a korisnici "X" mreže su u komentarima pisali svoja mišljenja, ali i postupke kojima su i sami prisustvovali tokom kupovina.

"Kakva je carica ta što je očistila. Divna! To je retko! Radila sam u trgovini i znam. Polome bočicu parfema, ne testera nego otvaraju kutiju da vide ambalažu, i nikom ništa, kao da se nije desilo i još vređaju i histerišu ako im priđeš", "To su iste one koje u radnji probaju odeću i bace je na pod kabine da skupljaju radnice, jer 'su one za to plaćene'", "Bahatost će nam doći glave", "Pre par nedelja, u marketu, čovek prepakuje jaja iz L pakovanja u S. Ušteda od 70-80 rsd po pakovanju. Taman napakovao dva ona kartona od 12 komada, ispade mu sve iz ruku i razbiju se po podu. Okrene se, uzme iz rafa dva nova kartona, spusti u kolica i ode" pisali su oni.

"Pa to im je posao"

Tada se javila jedna devojka, koja je srećom bila usamljen slučaj po pitanju toga da je čišćenje posao radnika, te napisala:

- Pa to im je posao ne razumem. Da radim nešto za šta su drugi plaćeni? Moje je da platim šta sam oštetila, a zna se ko je zadužen za čišćenje. Ko misli drugačije neka ide da radi 8 h u marketu nečiju smjenu, da nam svima bude bolje - napisala je ona.

Odgovor je odmah dobila.

- Nisu drugi plaćeni da čiste ono što si ti prosula devojčice. Fali ti kućno vaspitanje. Verovatno i kod kuće mami ostaviš svinjac a ti ga preskačeš kao da ne postoji. Ti treba da radiš u marketu i da te gaze samoživi poput tebe, brzo bi naučila lekciju - bila je oštra autorka samog tvita.

"Za sobom uvek očistim"

Ipak, mnogo je više bilo onih koji su priznali još jednom da za sobom uvek očiste.

"Moja klinka ispustila jogurt, ja uzela da čistim, ona drži taj polomljen da platimo. Neka tako isto pametna: 'Ma šta se bakćete, one su plaćene za to', i maloj kaže 'idi zlato to baci- što bi plaćali?!' Mala je gleda zblanuto, ja samo rekoh 'Sram vas bilo'. Svakakvih kretena ima", "Za sobom uvek očistim. Da, da...Meni se prosuli plodovi mora. Otrčim do prodavačice da mi da metlu. Kaže mi: "Neka ja ću, ali hvala Vam što ste mi odmah rekli. Obično odu i onda se izgazi i razvuče dok mi primetimo" glasili su njihovi komentari.

