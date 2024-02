RESTITUCIJOM VRAĆENO ČAK 3.992 OBJEKTA: U prestonici, najviše imovine nekadašnjim vlasnicima vraćeno na području opštine Stari grad

U POSTUPKU restitucije do sada je u Beogradu vraćeno ukupno 3.992 objekta.

Foto Ž. Knežević

Opština Stari grad nalazi se na čelnoj poziciji po broju vraćenih zdanja u ruke nekadašnjih vlasnika - 1.938. Osim stanova i lokala u postupku restitucije vraćane su i cele zgrade nekadašnjim vlasnicima, a najviše njih smešteno je u samom centru prestonice.

Postupak restitucije završen je 2019. godine, pa se Agenciji za restituciju ne mogu podneti novi zahtevi. Oni koji stignu na njihovu adresu deklarišu se kao neblagovremeni. Prethodnih godina osim stanova, stambenih i poslovnih zgrada, u postupku je bilo i zahteva za povrat poslovnih prostora, poljoprivrednog, šumskog, neizgrađenog i izgrađenog građevinskog zemljišta. S obzirom na to da je najviše oduzetih nekretnina bilo u centralnim gradskim opštinama, one su i u vrhu liste po broju vraćenih objekata. Posle Starog grada, Vračar je druga opština na listi sa 862 vraćena objekta, zatim Savski venac sa 418 i Zvezdara sa 428.

- U Knez Mihailovoj ulici vraćeno je 45 lokala, na jednoj adresi ima više lokala koji su vraćeni restitucijom. U Knez Mihailovoj 39 starim vlasnicima vraćena je cela zgrada - rekli su za "Novosti" u Agenciji za restituciju. - Osim toga vraćeni su hoteli "Beograd" i "Splendid", restoran "Polet", poslovni prostori u zgradi na uglu ulica Kneza Miloša i Kralja Milana, prekoputa "Londona". Što se tiče celih zgrada vraćene su višespratnice u Karađorđevoj 44, Nušićevoj 4 i Pariskoj 9.

U ovom postupku imovina se pre svega vraća fizičkim licima, tačnije bivšim vlasnicima i njihovim zakonskim naslednicima. Povrat su dobijale zadužbine, crkve i verske zajednice. Jevrejskim opštinama vraća se imovina koja je oduzeta od Jevreja koji nemaju žive naslednike.

Nije moguć povrat u naturi U AGENCIJI za restituciju rekli su nam da nije moguć povrat imovine u naturi, a kako objašnjavaju postoji više razloga. - Nije moguće vratiti nekretnine koje više ne postoje. Na primer oduzeti objekat je srušen, ako on više nije u državnoj svojini, ne mogu se vratiti stanovi koji su otkupljeni ili koji su po nekom drugom osnovu danas u privatnoj svojini. Ne može se vratiti zemljište koje je planskim aktom, predviđeno za izgradnju objekata javne namene. Ovo su najčešći razlozi zbog kojih se neka imovina ne može vratiti u naturi - rekli su u Agenciji.

- U slučajevima kada nije moguće vraćanje imovine u naturalnom obliku određuje se obeštećenje. Ono se isplaćuje u u novcu i državnim obveznicama. Do sada smo doneli 5.495 rešenja kojima su podnosioci zahteva dobili pravo na obeštećenje - rekli su nam u Agenciji za restituciju.

Crkve i verske zajednice mogle su da podnesu zahteve do 2008. godine, fizička lica i zadužbine do 2014, a jevrejske opštine do 2019. godine.