VAŽNO JE OBEZBEDITI HRANU I VITAMINE: U Zoološkom vrtu na Kalemegdanu pojedine vrste odmaraju u toplom dok druge uživaju u hladnim danima

POJEDINI stanovnici zoološkog vrta ove hladne dane provode u zimskom dremežu, drugi uživaju u hladnim danima, dok tropske vrste ušuškane u toplom čekaju da prođe zima.

Foto P. Milošević

Pripreme za hladan period počele su još tokom jeseni, a svi stanari "Vrta dobre nade" trebali bi ponovo da se okupe napolju tokom maja.

Pripreme u prestoničkom zoo-vrtu traju tokom cele godine, za hladne dane neophodno je prikupiti adekvatnu hranu za sve vrste. Vesnik zime u prestoničkom vrtu je krunasti golub, koji je najosteljiviji na niske temperature i on se prvi povlači u tople odaje. Kako je za "Novosti" rekao biolog Beogradskog zoološkog vrta Kristijan Ovari, temperature nisu najveći problem tokom zime, već briga da sve životinje dobiju hranu i vitamine koji su im neophodni.

- Najveći izazov tokom priprema za hladan period godine i tokom zime je da im obezbedimo adekvatnu hranu. Tako tokom leta sušimo grane koje će grickati žirafa i to je pokazatelj da cele godine traju pripreme za ovo doba godine - priča nam Kristijan Ovari. - Životinje u našoj zbirci pažljivo su birane pa većini ova naša klima odgovara. Imamo recimo dvogrbu kamilu Mongolije koja živi u pustinji Gobi, pa iako je tamo pretežno toplo temperatura ipak ume da bude niska. Jelenu lopataru, irvasima, vukovima i bizonu ne smetaju niske temperature. Gmizavce i tropske ptice ipak moraju da imaju specijalne uslove.

Građani mogu da pomognu IAKO većina Beograđana tokom letnjih dana po ulicama ostavlja vodu za životinje, Kristijan Ovari rekao nam je da im je i sada ona neophodna. - I tokom zime njima je neophodna voda jer je teško nalaze. Bilo bi lepo i kada bi pticama koje žive u našem gradu ostavili malo zrnevlja kako bi imale šta da pojedu i kako bi nadoknadile kalorije - rekao je Ovari.

Prema rečima Ovarija, tokom zime zaposleni moraju da brinu i o životnim ciklusima svih životinja. Rode se krajem leta upute ka Africi, a tada polako počinje sklanjanje ovih ptica u zoo-vrtu. Po povratku u našu zemlju sa toplijim vremenom one počinju da se gnezde, a isto to rade i one koje žive u "Vrtu dobre nade".

Iako je uvreženo mišljenje da pingvini vole samo hladno vreme, oni koji žive u našoj prestonici zapravo podnose temperature od četiri do 26 stepeni Celzijusa. Oni imaju trodelni bazen, pingvini iz našeg zoo-vrta mogu da biraju gde i kako žele da provode vreme.

Zaposleni u zoo-vrtu trebali bi tokom marta i aprila ponovo polako da vraćaju životinje na otvorenom, pa će cela družina ponovo biti na okupu tokom maja.