MANJE PREHLAĐENIH, VIŠE GRIPOZNIH: Izveštaj GZJZ o epidemiološkoj situaciju u protekloj nedelji

TOKOM prošle nedelje u prestonici je evidentirano 16.450 građana sa dijagnozom akutnih respiratornih infekcija (ARI), što je za 10,1 odsto manje nego nedelju dana ranije. U istom periodu broj pacijanta sa simptomima sličnim gripu je veći za 6,2 odsto i bilo ih je - 469, navodi se u izveštaju Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Foto: Shutterstock

Među prehlađenima najviše je dece uzrasta od 5 do 19 godina(37,1 odsto), sledi radno sposobno stanovništo 20 do 64 godina (32,9), mališani do 4 godine (21,5) i lica starosti 65 i više godina sa 8,5 odsto obolelih.



Statistika pokazuje da grip najviše "udara" starosnu grupu od 30 do 64 godina - 177 (35,5 odsto), od 5 do 19 - 137 (27,5 odsto), a starijih od 65 godina je bilo 90 ili 18,1 odsto. Među najmlađima do 4 godine evidentirano je 64 oboleih ili 12,9 odsto, a u uzrastu od 20 do 29 godina - 30.Prema podacima GZJZ, u novembru i decembru na teritoriji Beograda virus gripa je potvrđen u sedam uzoraka i to u tri u podtip virusa A (H1N1), a u po dva uzorka podtip virusa A (H3) i virus gripa A netipizirani.Lekari, kao najefikasniju meru prevencije svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija gripa preporučuju vakcinaciju, koja stvara zaštitu za dve do tri nedelje od primanja cepiva.Opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Gradski zavod za javno zdravlje pravi presek na osnovu izveštajazdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a