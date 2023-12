"OD JEDNOM JE KRENULA MASA LJUDI..." Evo šta bi mogao biti uzrok haosa i potonuća splava "Kartel"

BEOGRADSKI splav "Kartel" sinoć je oko ponoći potonuo, a prve informacije ukazuju na to da je splav počeo da tone nakon što je izbila tuča između gostiju i obezbeđenja na mostiću koji je spajao obalu i splav, a koji je u jednom trenutku pukao.

O tome šta se dogodilo sinoć na splavu, govorio je jedan od mladića koji se sinoć bio na splavu i kojeg je, kao i ostale, obezbeđenje izbacilo sa splava.

- Žurka je trebalo da traje do nekih pola dva (...) ali je nekoliko momaka iz obezbeđenja ušlo na splav i krenulo redom da izbacuje ljude, uključujući i mene. Ja sam zamolio da mi kažu razlog, ali samo su mi rekli: "Izađi napolje". Ja sam izašao kulturno. Posle sam pozvao drugare da im kažem da sam izbačen, ali je posle desetak minuta veća grupa ljudi počela da izlazi i da se suprotstavlja obezbeđenju. Tada je krenula tuča - ispričao je on.

Most je pukao dok su ljudi bežali

Svega minut kasnije nastao je pakao.

- Odjednom je krenula masa ljudi. Izlazili su sa splava, gurali se, vrištali... Svi su došli do mosta koji spaja splav i obalu. Most je počeo da puca, a splav da tone i svi koji su trčali sa splava upadali su u vodu. Nisu znali da je most pao i onda su pali u vodu. Jedni druge su spasavali - ispričao je svedok za "Blic".

Razbacane tašne i cipele

Jutro nakon što je splav potonuo, jedino što ukazuje da je tu popularni splav je reč "Kartel" na ulazu u njega, koji viri iz vode. Splav je gotovo sasvim potonuo, samo mali deo prednjeg dela viri iz vode.

Iznad površine vode se nalazi samo krov, a jedini deo splava koji je ostao prikačen za obalu jeste most, od kog se splav odvojio kada su ljudi masovno počeli da izlaze nakon što je u objektu, tokom koncerta, izbila tuča.

Na splavu su ostale stvari ljudi koji su pobegli u panici, čak i novac, cipele...

Spasilačka ekipa stigla u rekordnom roku

Podsetimo, splav "Kartel" počeo je da tone nešto posle ponoći u noći između subote i nedelje. Za samo sedam minuta od prijave pristigle su jedinice MUP-a Srbije, kao i ekiipe Hitne pomoći.

Na terenu je bilo 25 vatrogasaca spasilaca sa Voždovca, Zvezdare i Novog Beograda sa šest vozila i Specijalističkim timom za spasavanje i rad na vodi. Dolaskom na mesto nesreće ustanovili su da splav "Kartel" tone i evakuisali su oko 30 ljudi koji su se zatekli na delu pontona i na samom splavu.

Luka Čaušić, načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, rekao je da je spasilačka ekipa u rekordnom roku stigla do splava "Kartel" na Savskom keju.

Čaušić sinoć nije imao podataka da li ima stradalih na splavu "Kartel" koji je, inače, počeo da tone u trenutku dok je na njemu bio veliki broj mladih na koncertu repera Cunamija.

