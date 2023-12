OBOLELO 18.296 BEOGRAĐANA: Izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje

U PERIODU od 11. do 17. decembra, prema izveštajima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) od akutnih respiratornih infekcija (ARI) je u prestonici obolelo je 18.296 osoba, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) - 469.

Foto V. Danilov

Kako navode u Gradskom zavodu za javno zdravlje, broj Beograđana sa simptomima prehlade je, u odnosu na prethodnu nedelju veći za 2,7 odsto. Najveća incidencija obolevanja od akutnih respiratornih infekcija je kod najmlađih, kao i među osnovcima i srednjoškolcima. Procentualno gledano, u uzrastu od 5 do 19 godina bilo je 39,6 odsto prehlađenih, slede lica od 20 do 64 godina (31,4 odsto) i deca do četiri godine (21,6 odsto). Najmanje obolelih je iz kategorije 65 i više godina - 7,5 odsto.

PREVENTIVA Opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. To podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, kao i ishranu bogatu vitaminima

Na "udaru" gripa i njemu sličnih obolenja je, uglavnom, radno sposobno stanovništvo starosti od 30 do 64 godina, među kojima je bilo 166 "gripoznih" ili 35,4 odsto od ukupnog broja pacijenata koji su zatražili pomoć lekara. U uzrastu od 5 do 19 godina bilo je 134 dijagnoze, a među najmlađima do četiri godine - 85. Udeo osoba starijih od 65 godina je 11,5 odsto (54), a u grupi od 20 do 29 godina je 6,4 odsto (30).



Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Prema podacima GZJZ, u novembru i decembru, na teritoriji Beograda virus gripa je potvrđen u pet uzoraka. U tri se radilo se o podtipu virusa A (H1N1), a u dva je potvrđen virus gripa A.Lekari, kao najefikasniju mera prevencije gripa savetuju vakcinaciju, koja se preporučuje svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija. Zaštita se stvara za dve do tri nedelje od dobijanja vakcine. Cepivo se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.