SRAMNO, ČAK I ZA KESIĆA! Blokaderski "novinar" na N1 ismeva divljačko prebijanje novinara na tribini Proglasa (VIDEO)

ZORAN Kesić, blokaderski novinar, učesnik Proglasove tribine u Frankfurtu na kojoj je brutalno napadnut i pretučen dugogodišnji novinar "Vesti" Zoran Vicelarević, pokušao je da relativizuje ovaj incident, praveći se duhovitim.

Foto: Printskrin/N1

Gostujući na blokaderskoj televiziji N1, Kesić je napad na Vicelarevića pokušao da opravda i ismeje.

- Mnoge sam lično prebio, što Bjelogrić, što ja, čak i Tamara Dragičević je prebila mnoge ljude tamo, pre početka tribine. To se nije videlo, nažalost. Prebio sam prvo jedan bračni par koji se zove isto kao moje žene, ja, Zoran i Ivan, a njih sam prebio odmah. Prebio sam jednu ženu koja je psihoterapeut i koja je rekla da i mene možda pogleda, prebio sam je.

- Prebio sam jednu divnu ženu koja mi je ukazala, bila je izložba, sa protesta. I autor jedne od slika je 13-godišnji dečak Milanče koji nije mogao da dođe, ali mnogo voli i našu emisiju i mene. Prebio sam i njega lično, obećao sam mu da ću ga prebiti. Tako da bilo je puno prebijanja pre i posle. Čime? Čime si ih prebio? Pa ja bih glavom nabo. Bijelogolić nije tuko, ima zabranu - pokušavao je da bude duhovit Kesić.