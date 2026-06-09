SRAMNO, ČAK I ZA KESIĆA! Blokaderski "novinar" na N1 ismeva divljačko prebijanje novinara na tribini Proglasa (VIDEO)
ZORAN Kesić, blokaderski novinar, učesnik Proglasove tribine u Frankfurtu na kojoj je brutalno napadnut i pretučen dugogodišnji novinar "Vesti" Zoran Vicelarević, pokušao je da relativizuje ovaj incident, praveći se duhovitim.
Gostujući na blokaderskoj televiziji N1, Kesić je napad na Vicelarevića pokušao da opravda i ismeje.
- Mnoge sam lično prebio, što Bjelogrić, što ja, čak i Tamara Dragičević je prebila mnoge ljude tamo, pre početka tribine. To se nije videlo, nažalost. Prebio sam prvo jedan bračni par koji se zove isto kao moje žene, ja, Zoran i Ivan, a njih sam prebio odmah. Prebio sam jednu ženu koja je psihoterapeut i koja je rekla da i mene možda pogleda, prebio sam je.
- Prebio sam jednu divnu ženu koja mi je ukazala, bila je izložba, sa protesta. I autor jedne od slika je 13-godišnji dečak Milanče koji nije mogao da dođe, ali mnogo voli i našu emisiju i mene. Prebio sam i njega lično, obećao sam mu da ću ga prebiti. Tako da bilo je puno prebijanja pre i posle. Čime? Čime si ih prebio? Pa ja bih glavom nabo. Bijelogolić nije tuko, ima zabranu - pokušavao je da bude duhovit Kesić.
Preporučujemo
BLOKADERI SAMI SEBE PROGLASILI ELITOM: Mi jesmo privilegovana klasa
09. 06. 2026. u 12:54
VUČIĆ ODLIKOVAO PREDSEDNIKA ANGOLE: Lorens uzvratio najvišim priznanjem svoje zemlje
09. 06. 2026. u 11:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TAMO POLICIJA NE SME DA DOĐE" Milan Knežević otkrio gde se krije Radoje Zvicer
POTRAGA za Radojem Zvicerom, vođom kavačkog klana, i dalje bezuspešno traje, a gotovo je javna tajna da se on krije u Crnoj Gori.
09. 06. 2026. u 11:01
HRVATSKA SE OPASNO NAORUŽAVA: Stiže francusko oružje, Zagreb modernizuje i nemačke haubice
HRVATSKA će, osim nabavke 18 novih samohodnih haubica "cezar" od Francuske, modernizovati i 14 postojećih nemačkih "pancir" haubica koje je kupila 2014. godine, proizlazi iz zajedničke izjave o pojačanoj saradnji nemačke i hrvatske vlade.
09. 06. 2026. u 12:21
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)