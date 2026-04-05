VUČIĆ: Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim koji misli da ugrozi vitalnu infrastrukturu Srbije
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je u svom obraćanju tokom obilaska radova na Ekspu da je nedaleko od naselja Velebit, na nekoliko stotina metara od gasovoda Balkanski tok pronađena dva velika paketa eksploziva.
- Psi tragači, naša vojska i policija, pronašli su jutros nedaleko od naselja Velebit na nekoliko stotina metara od gasovoda Balkanski tok dva ranca, dva velika paketa eksploziva, imamo i neke druge tragove. U toku je uviđaj. Ja sam malopre završio razgovor sa Viktorom Orbanom. Obavestio sam ga, da je došlo tu do prekida gasovoda Mađarska ne bi imala gasa i mi na severu Srbije ne bismo imali gasa. - rekao je Vučić.
Predsednik je istakao da su helikopterske jedinice veoma pomogle.
- Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim koji misli da ugrozi vitalnu infrastrukturu Republike Srbije. To je bila razorna moć tih eksploziva da je moglo mnogo ljudi da ugrozi. Pronađeni su i štapini. Da ne govirim da bi nam nanelo štetu za više dana.
