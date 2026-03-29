"BITANGE VITLAJU PIŠTOLJIMA I PRETE GRAĐANIMA" Lider SNS Vučević o brutalnim blokaderskim pretnjama

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom incidenata koji su se događali tokom izbornog dana, istakavši da će odgovarati svi koji vrše nasilje.

- Upozoravali smo da će dovesti batinaše, lažne veterane, službenike ambasada, da će koristiti prljavi novac i sva moguća sredstva ne bi li ljude naterali da glasaju za njih. Ali oni su rešili i da ubiju za glas. Bitange nenormalne! Kako ih drugačije nazvati kada vitlaju pištoljima i prete ljudima, kao onaj finansijer blokadera, poznati narko diler iz Bajine Bašte Slobodan Divac? Bes, histerija, mržnja, nasilje - to je jedino što oni imaju da ponude. Odgovaraće svi koji vrše nasilje i onemogućavaju da građani mirno izađu na glasanje. Neka ljudi ne brinu. Pobediće pristojna Srbija - poručio je lider SNS na svom zvaničnom Instagram profilu.

— Miloš Vučević (@milos_vucevic) March 29, 2026