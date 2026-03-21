VUČIĆ ZA BERLINER CAJTUNG: Treći svetski rat je možda već počeo, samo još ne govorimo o tome zvanično

21. 03. 2026. u 11:28

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju za renoimiranu nemačku publikaciju "Berliner Cajtung".

U intervjuu je predsednik Vučić izneo mišljenje da će Treći svetski rat biti teško sprečiti, jer je verovatno već počeo.

- Možda je već počeo, samo još ne govorimo o tome zvanično - rekao je on.

Prema rečima srpskog lidera, borba za naftu, gas, retke metale i minerale traje već dugo. Vučić je napomenuo da su Prvi i Drugi svetski rat u početku počeli kao regionalni sukobi.

- Tek kasnije su izgrađeni veliki vojni i politički savezi, koji su se na kraju direktno sukobili" - dodao je predsednik.

Ranije je Vučić izjavio da veliki globalni sukobi tek počinju i da bi na kraju mogli dovesti do najgorih posledica u ljudskoj istoriji. Takođe veruje da nije nemoguće da će nuklearno oružje biti korišćeno u budućim sukobima.

Vučić je takođe obećao da će Beograd održati svoju vojnu neutralnost.

Preporučujemo

Drugi pišu

POVRATAK DUŠANA VLAHOVIĆA! Povreda je prošlost, Srbin spreman da povede Juve do mesta koje vodi u Ligu šampiona!

