"IMATE LI IŠTA LJUDSKO U SEBI?" Vučić o napadu na Anu Bekutu: Oni imaju samo bolesnu patološku mržnju i ništa drugo

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je o napadu na pevačicu Anu Bekutu u Čačku.

Foto: Printscreen

- Ja nisam mogao da verujem. Probudili su me, bilo je negde oko 3,20 po lokalnom vremenu ovde noću da me obaveste šta se zbiva u Čačku. Pozvao sam Anu, razgovarao sa njom, pružio joj punu podršku. Zahvalio sam joj se na hrabrosti, koja jedna časna, odgovorna i ozbiljna žena može da pokaže, načinom kojem je pružila otpor divljacima. Divljaci, kada koristim tu reč je toliko blaga, čak i simpatična, imajući u vidu šta bi zaista rekao onima koji su to uradili. Kažite mi, da ovde, pored nas ide kuče ili mače i da vidite nekoga da uzme grudvu da gađa kuče ili mače. Šta bi ste mislili o takvom čoveku? Stoka, svinja, ološ, sve što bi naš narod rekao. Ja ne smem to da kažem. A šta kažete za ljude koji dođu iz čista mira gađaju ženu koja svakome od njih može da bude i majka i baka i sestra i bilo šta drugo.

Kažu: "Pa što nisu dali" - najpokvareniji su ti trikovi, kada traže opravdanje, "pa što nisu dali za bolesnu decu". Sada ćemo da uradimo sledeću stvar. Sad ćemo celom narodu da napravimo oglase svuda po ceo dan, samo da se vidi da blokaderi za bolesnu decu nisu izdvajali ni jedan jedini dinar. Da vidite koliko milijardi sada dinara izdvajamo za bolesnu decu, koliko za inovativne lekove, retke bolesti, lečenje u inostranstvu, i za sve drugo. Sram vas bilo! Govorite o tome zašto nešto košta. Pa kako to vama blokaderima ne smeta kada u Nišu na manjem prostoru organizuteje za 30 000 evra dolazak pevača. Tada je to demokratski i u redu, ne smeta ništa. A kada neko dovede jednu od tri najveće pevačice svih vremena u Srbiji, onda je to sramota kada se plati. Sram vas bilo! Kakve veze to ima sa njom da je gađate ledenicama, grudvama i tučete? Zamislite kako bi izgledalo da dođu na vlast sutradan? Išli bi po kućama da siluju žene?

Da vode decu u janjičare? Šta da rade još? Šta još novo možemo da očekujemo? Došla žena da peva, da čestita nekome Novu godinu, oni nju gađaju ledenicama. Još im kaže : "Sram vas bilo, imate li vi majke, sestre, bake, bilo koga?". Ma nemaju nikoga, imaju samo bolesnu patološku mržnju i ništa drugo nemaju. Ni u glavi, niti ih išta interesuje. Očekujem da kada se vratimo večeras, kad god, da dobijem izveštaj policije jesu li ti huligani, ti prekršioci javnog reda i mira, ti koji su koristi nasilničko ponašanje uhapšeni ili ne.

Ovo je veliko upozorenje građanima Srbije. Ako to danas rade, možete dragi Čačani, Beograđani, Novosađani, Nišlije, Kragujevčani, Kraljevčani, Subotičani, Novopazarci i svi ostali da mislite šta bi ti radili da dođu na vlast. Jahali bi popove, silovali žene i uopšte se ne šalim kada to kažem. Ako su u stanju da to rade za Novu godinu, vi vidite da imate posla sa ljudima koji nisu u vinklu. I to sve je proizvod patološke mržnje koje su mejnstrim medijske platforme proizvodile i koju su oni "pumpali" godinu i po dana.

Foto: Printscreen

- Zamislite da smo to mi nekom uradili. Je li toliko mrziš da moraš da ideš da povrediš jednu ženu, baku, legendu srpskog pevanja? Imate li išta ljudsko u sebi? Niste vi gladni, samo besni. Pogledajte kako su odeveni, nećete videti nijednog siromaha tamo. Naročiti pik imaju na žene, da tuku žene. Ako su nešto ti protesti izrodili, to je da su im žene postale glavna meta svakog napada. Žena nije htela da prekine koncert, jer neće pred terorom da uzmiče. Oni ne razumeju da je Srbija ustala i da neće taj teror da trpi. Zamislite šta biste uradili da vidite da neko gađa psa, a ne da gađate ženu? Kakvi smo junaci, gađali ledenicama jednu baku, legendu srpskog pevanja. Bio sam toliko šokiran. Pet minuta sam molio Anu za oproštaj. Ona žena kaže - hvala ti što si zvao. To nije Srbija za koju se borimo. To je Srbija nekih monstruma. Nećemo im dati da nam razore sve, da ne smemo da pevamo, da nam tuku žene, majke, bake, sestre, decu po školama... To vreme je prošlo. Sada sam sve uvereniji da ljudi to vide i da je konačna pobeda na dohvat ruke. Oni pokazuju svoje pravo lice. To su stalni učesnici njihovih blokaderskih protesta. da ne mislite da su slučajni prolaznici. Pre toga su ti ludaci išli pred političku stranku da protestuju. Vidite da s njima nije nešto u redu. Bolje da što pre razumemo kakav je nivo zla sa kojim se hvatamo u koštac, da bismo ga pobedili - istakao je Vučić.