ALEKSIĆ O STUDENTIMA BLOKADERIMA: Videli smo mnogo grešaka, u politici nema euforije (VIDEO)

01. 12. 2025. u 19:47

PREDSEDNIK Narodnog poketa Srbije (NPS) Miroslav Aleksić govorio je u emisiji "Utisak nedelje" o studentima blokaderima.

Foto: Printksrin Nova S

- Ne isključujem nijednu mogućnost, al ito ne znač ida mi možemo onako provizorn oda se igramo politike. Politika je ozbiljan i odgovoran posao, nema euforije, videli smo mnogo grešaka koje su načinje u prethodnom periodu i nigde u svetu bez politike ne može da se vodi država - rekao je Aleksić.

