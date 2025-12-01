ALEKSIĆ O STUDENTIMA BLOKADERIMA: Videli smo mnogo grešaka, u politici nema euforije (VIDEO)
PREDSEDNIK Narodnog poketa Srbije (NPS) Miroslav Aleksić govorio je u emisiji "Utisak nedelje" o studentima blokaderima.
- Ne isključujem nijednu mogućnost, al ito ne znač ida mi možemo onako provizorn oda se igramo politike. Politika je ozbiljan i odgovoran posao, nema euforije, videli smo mnogo grešaka koje su načinje u prethodnom periodu i nigde u svetu bez politike ne može da se vodi država - rekao je Aleksić.
