Propao pokušaj Zagorke Dolovac da sabotira kandidaturu jednog od najboljih tužilaca u Srbiji

IZBORNA komisija Visokog saveta tužilaštva (VST) potvrdila je kandidacionu prijavu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikole Uskokovića za izbornog člana VST, čime je, kako za našu redakciju ukazuje izvor iz pravosuđa, konačno propao pokušaj vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac da jednom od najboljih tužilaca u Srbiji sabotira kandidovanje na tužilačim izborima koji su zakazani za 23. decembar ove godine.

Foto Ž. Knežević

Kandidaciona prijava Uskokovića, prihvaćena je odlukom Izborne komisije tek iz drugog pokušaja, pošto su bliski saradnici Dolovac iz te komisije prethodno odbacili predlog kolegijuma Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za njegovu kandidaturu.

Kolegijum VJT u Beogradu je, podsetimo, 14. oktobra sa 77% glasova za, doneo odluku kojom predlaže Uskokovića za kandidata za izbornog člana Visokog saveta tužilaštva, ali je Izborna komisija Saveta tu kandidacionu prijavu odbacila 18. oktobra 2025. godine i to bez pouke o pravnom leku.

Nova kandidaciona prijava, prema rečima našeg sagovornika, podneta je u skladu sa Zakonom o Visokom savetu tužilaštva kojim su propisani uslovi za kandidovanje za izbornog člana Saveta iz reda javnih tužilaca tako da: "Za člana Saveta može biti izabran i javni tužilac koga podrži najmanje 15 nosilaca javnotužilačke funkcije prema vrsti i stepenu javnog tužilaštva u kojem vrši javnotužilačku funkciju.

Uskokovića su svojim potpisom, na obrascu sa 25 mogućih potpisa, podržale kolege javni tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, najvećeg tužilaštva u Srbiji.

Podsetimo, Uskoković je rukovodilac prvostepenog krivičnog odeljenja za opšti kriminal u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje se bavi najtežim krivičnim delima izvršenim na teritoriji glavnog grada, kao što su Teško ubistvo, Ubistvo, Silovanje, Otmica, Iznuda, Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i druga teška krivična dela.

Najpoznatiji medijski predmet u kojem je optužnicu zastupao Uskoković je slučaj “Ribnikar”, koji je po svim okolnostima tragičnog događaja jedan od najtežih predmeta ikad u srpskom pravosuđu.

Takođe je u toku prvog prvostepenog postupka zastupao optužnicu protiv okrivljenog Zorana Marjanovića, što je rezultiralo osuđujućom presudom kojom je Marjanoviću izečena maksimalna kazna zatvora od 40 godina, nakon čega mu je ponovo određen pritvor.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je na svom sajtu objavilo njegovu radnu biografiju.