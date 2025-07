VUČIĆ O POZIVU KANCELARIJE UN: "Uvek se iza takvih primedbi kriju geopolitički ciljevi"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su u Srbiji dozvoljena čak i protivzakonita okupljanja i dodao da se iza poziva Kancelarije za ljudska prava UN u Beogradu da vlast u Srbiji poštuje slobodu izražavanja i okupljanja kriju geopolitički ciljevi i da se može zaključiti zašto to neko govori kada se zna odakle je.

Foto: TV Pink Printskrin

- Svakojakih gluposti sam se naslušao od raznih stručnjaka za ljudska prava, koji ćute kada u Holandiji i Nemačkoj hapse protestante uglavnom ni zbog čega i to rade na brutalan način. U Srbiji su dozvoljenja okupljanja, čak i protivzakonita. Što je najgore mi štitimo protivzakonita, kriminalna okupljanja na svakodnevnom nivou. Dakle okupe se ljudi na krimnalan način, ne prijave nikom, mi ih štitimo da ne bi niko probio ni sa dve, ni sa tri, ni sa četiri strane. To ludilo u kom mi trošimo sredstva državna, narodna, mora da stane. Naravno da je kod nas ne samo sloboda okupljanja u potpunosti dozvoljenja, i sloboda izražavanja u kojoj blokaderi kažu - smrt policiji i ne stide se toga. Uvek se iza takvih primedbi kriju geopolitički ciljevi. Proverite odakle je taj neko došao i videćete zašto to govori - rekao je Vučić.