PREPUNIM FUTOGOM ORI SE KLJUČNA PORUKA VUČEVIĆA: Dalje ruke od naše Vojvodine, nećete nam rasturiti Srbiju

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević obratio se danas građanima Futoga uz poruku da Srbiji i Novom Sadu nasušno potreban mir.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

-Hvala na ovoj divnoj slici, pre svega hvala na energiji, hvala Milanu Đuriću i Maji Gojković. Pažljivo sam ih slušao. Počeo bih od onoga što je Maja rekla, da je svima potreban mir. Srbiji i Novog Sadu je nasušno potreban mir. Da ljudi jedni druge ne gledaju popreko, da se ne prebrojavano, da se ne mrzimo. Ne moramo svi isto da mislimo, da navijamo za isti klub, da gledamo na siti način nekeljude. Ali, potrebno nam je da čuvamo državu. Mi kao narod smo bez nje izgubljeni. Nije dovoljno da kažete samo da volite Srbiju. Moramo da volimo Srbiju kao državu, jer bez države smo kao porodica bez kuće, kao imanje bez domaćina, kao nažalost škola bez đaka. Da bismo sačuvali državu, a mnogi ne žele da vide da je čvrsta kuća, da mi koji verujemo u ovu politiku radimo više nego ikada. Ne da se junačimo. Treba nam smirenost, racionalnost, borbenost, ali ne ratobornost. Kad je borben ne znači da je svađalački nastrojen. Ratoborni su oni koji napadaju tuđe kuće, prostorije- rekao je Vučević.

On je istakao da mu je drago što vidi mnoge ljudime sa kojima je prolazio teške periode od 2008. do danas.

-Neki su tu od početka, neki su se pridruživali. A znate šta je najlepša slika? Svi smo opet tu. Tri meseca najstrašnije kampanje gde se preti ljudima, gde govore da smo ubice, a pogledate oko sebe svi su tu. Ljudi koji se bore za Futog i Novi Sad. Nijedan odbornik nam nije otišao. Otići će oni koji nisu tu, da bi dobili privilegije, projekte, bili važni. To je dobro i lekovito. Svi znamo onda s kim imamo posla. Ako je nešto dobro u teškim vremena je da vidite ko je kakav. Bila su teža vremena i sve je prošlo. Neće biti nikakve revolucije i nasilne promene vlasti. Ni prelazne vlade, ni otimanja Gradske kuće, uništavanja Novog Sada. A neće ni otcepiti Vojvodinu iz Srbije! Nema više autonomaško-separatističke priče! Neće to ni Rumuni, ni Mađari, ni Romi, ni Bunjevci. Vodite vi svoju politiku, ali Vojvodina je deo Srbije, jeste i biće!

Vlast možete uvek da dobijete, ali o tome mogu da odlučuju građani na izborima, poručio je lider SNS iz Futoga.

- Samo nemoj opet da se razočarate. Nemoj da se zanosite da je to sve vaše biračko telo, da s nekim šetate i da vas zaokruži na biračkom lističu. Večeras iz Jagodine kreće pokret za narod i državu, koji treba da okupi sve ljude koji bi da se mire, zdrave, da smo dobro, da poštujemo jedni druge. Danas iz Jagodine kreće veliki pokret koji treba da vodi Srbiju u budućnost, kada je napadnuta s više strana, ne samo iznutra. Kreće pokret koji ćemo kao stranka i građana podržati i biti deo toga. Idemo u pokret za budućnost Srbije. Niko od nas nema dilemu da taj pokret treba da vodi Vučić. Poruka separatistima dalje ruke od naše Vojvodine, nećete nam rasturiti Srbiju. Nećete više deliti građane na građene prvog, drugog i trećeg reda. Nikada vam nećemo oprostiti što ste nam decu podelili. To niko nikada nije radio. Vi kažete da vraćate dostojanstvo tako što ste razdvojili đake da budu sa drugarima, posvađali roditelje u Viber grupama. Videćete, danas vam to zvuči neverovatno, neće proći mnogo većinu njih će biti stid što su učestvovali u tome. Nećete zaustaviti Novi Sad i srušiti Srbiju kao kuću svih građana. Srbija je kuća svih nas. Čuvaćemo Srbe na KiM, Republiku Srpsku. Novi Sad će uvek biti Srpska Atina i Evropska prestonica mladih. Živeo Novi Sad, đaci, penzioneri i studenti, radnici i umetnici.

(Dnevnik.rs)