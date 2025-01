PRVI PUT U ISTORIJI SRBIJE: Prosečna plata prešla 100.000 dinara

MINISTAR finansija će na TV Pinku govoriti o najvažnijim temama za Srbiju i srpsku ekonomiju.

Foto: Printskrin/Pink

Vezano za emitovanje dinarskih obveznica, Siniša Mali kaže:

- Ovo je jedna važna i velika vest za naše građane, ali i za naše javne finansije. Prvi put u našoj istoriji država Srbija je emitovala desetogodišnje državne obveznice u dinarima.

- Tražnja je bila mnogo veća nego ponuda, na 10 godina, kamatna stopa u dinarima 5,25, to je nevrovatan rezultat. Ako pogledamo uporedive obveznice, desetogodišnje obveznice u recimo poljskoj valuti trguju po kamatnoj stopi od 5,9. Mađari, u njihovim forintama, preko 6 posto - otkrio je ministar finansija.

Ministar je napomenuo da javni dug nije povećan ni za jedan dinar, te da je ovo primer dobrog upravljanja javnim dugom i apsolutna potvrda ekonomskog zdravlja naših finansija.

- Kreditni rejting, da podsetim, koji smo dobili, potvrđuje da imamo nikad nižu topu nezaposlenosti, nikada višu stopu zaposlenosti, preko 5,2 milijarde evra direktnih stranih investicija u prošloj godini... To su rezultati koji su samo potvrda odgovorne ekonomske politike koje sprovodimo već godinama unazad - istakao je ministar finansija.

- Kada vidite da svi hoće da ulažu u vašu državu, u vaše planove, a to je Srbija 20-27, to je Ekspo 2027, onda morate da budete ponosoni. Mi ćemo nastaviti sa odgovornom ekonomskom politikom, nastaviće da gradimo, pruge, škole, bolnice, sve ono što podiže kvalitet života.

- Kada vidite da investitori žele da po niskim kamatnim stopama kod vas ulože novac na duži rok, na 10 godina, to znači poverenje u vašu stabilnost i kredibilitet, planove koje ste izneli, potvrđuje sve rezultate koje smo postigli. Indirektna poruka za građane Srbije je da smo stabilni, imamo jasnu viziju, jasne ciljeve šta i kako želimo da uradimo, a javni dug u odnosu na BDP nama je 44,1 odsto na današnji dan - precizirao je Siniša Mali.

O prosečnoj plati

- Zavod za statistiku će sutra izaći sa podatkom o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji za novembar. Prosečna zarada je bila 100.738 dinara, dakle prvi put prosečna plata prelazi 100.000 dinara, to je negde 861 evro.

- Mi smo rekli da ćemo u decembru imati prosečnu platu između 910 - 920 evra. To ćemo i ostvariti. Novembar 861 evro, a s obzirom na broj radnih sati koji je veći u decembru, nama će prosečna zarada u Srbiji u decembru prošle godine biti 710 do 720 evra.

O pritiscima na škole i đake

- Vidite i sutra najavu pojedinih... Biće sutra miting u Jagodini, hoću da pozovem sve građane da se skupu pridruže i veoma pažljivo prate ono što će predsednik Vučić govoriti. To je prvi korak u stvaranju pokreta svih onih koji žele dobro Srbiji, koji žele da gradimo Srbiju budućnosti, da Srbija bude stabilna i nezavisna država - kazao je ministar.

- Po meni, imate priliku da vidite želju bivšeg režima da se vrate na vlast. Dok mi govorimo o budućnosti i projektima, njima je cilj da Srbija stane, to jest nestane. To je velika razlika. Razgovaraćemo sa velikim brojem ljudi, govorićemo o svemu što smo do sada uradili, to jest šta ćemo dalje uraditi. Da na sve ove izazove odgovorimo zajedno, i gradimo nešto bolje. Očekujem veliki odziv građana, i to će biti jedna velika poruka svima koji ele da Srbija stane - Srbija neće stati, mi želimo da Srbija napreduje, ide dalje u budućnost.

- Po pitanju škola, videli ste, 97 posto škola radi, nastava se održava. ja sam roditelj četvoro dece i niko nema pravo, studenti koji su punoletni po strani, ta zabrana da deca ne mogu da pohađaju nastavi, to je upravo primer onih koji žele da Srbija stane, da nemaju knjighu u rukama, to je njihova želja i namera, naša želja je da se deca obrazuju i budu pametnija i da njima ostavimo Srbiju da je dalje razvijaju - kazao je Mali, i naglasio da je početak pokreta za Srbiju od istorijskog značaja, te da nema veze sa strankama, već je iznadstranački koji treba da ujedini sve nas koji želimo dobro Srbiji - kazao je Siniša Mali.

Prethodno, Siniša Mali se oglasio danas putem svog zvaničnog instagram naloga, gde je otkrio da će Ministarstvo finansija do kraja januara uraditi analizu budžeta svake lokalne samouprave, odnosno utvrdiće da li su budžeti urađeni u skladu sa instrukcijama ministarstva. Ukoliko se utvrdi da su, pojedine opštine, postupile mimo utvrđenih pravila, to će morati da se promeni.

- Stabilnost lokalnih budžeta je važna jer utiče na ekonomsku stabilnost cele države - istakao je ministar Mali.