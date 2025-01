PROPAO SKUP U KULI: Okupili se da podrže Đurkovića koji je pijan padao po ulici, pa rekao da su ga pretukli (VIDEO)

OPOZICIJA je preko svojih medija još jednom pokušala da manipuliše građanima.

Ovog puta u javnosti su plasirali vest da je njihov aktivista Zoran Đurković iz Kule brutalno pretučen. Đurković je kazao kako su ga napala tri muškarca, koji su mu naneli teške povrede, a zbog čega su predstavnici opozicije organizovali protest u Kuli.

Da nije reč ni o kakvom napadu govori i snimak, na kome se vidi kako se pomenuti muškarac bukvalno tetura ulicom, u vidno alkoholisanom stanju.

Povodom ovog slučaja policija je napravila i zapisnik, u kome se navodi izjava svedoka, žene koja kaže da je Đurković bio pijan, kao i da su dva momka prišla da mu pomognu.

U izjavi se navodi sledeće:

- Dana 20. 1. 2025. godine oko 15 i 30 časova, završila sam svoju smenu i krenula kući. Do Durmitorske ulice su me dovezli autom, a odatle sam krenula pešice do kuće, jer mi je kuća u blizini. U vremenu oko 15 i 40 časova, kada sam prolazila pešice trotoarom duž Durmitorske ka Ulici Đ. Strugara, na otprilike 5-6 metara ispred sebe sam ugledala čoveka koji se kretao u istom pravcu, istom stranom trotoara, a koji se teturao, pridržavao se za zid i hvatao se za ogradu, kao da je pijan. Stane malo, pa pođe i tako u više navrata. Na sebi je imao plavu dugačku jaknu do kolena, sa belim natpisom na leđima. Plašila sam se da ga zaobiđem, pa sam prešla na ulicu i tuda nastavila svoje kretanje i zaobišla ga. U jednom trenutku sam se okrenula i videla ga kako leži ispred kuće porodice K., na pločniku, okrenut licem ka betonu. Napominjem da se u tom trenutku niko u ulici nije nalazio sem nas dvoje, jedino sam na terasi kuće porodice K. videla komšinicu koja je u tom trenutku sedela i pila kafu na terasi. Tada sam ugledala ispred ugostiteljskog objekta komšiju, kojem sam prišla i rekla mu da je jedan čovek pao ispred kuće K. i da se ne pomera. On je odmah otrčao ka tom čoveku da vidi o čemu se radi. Ja sam se okrenula i videla da su još dva momka prišla tom čoveku kako bi mu pružili pomoć, te sam nastavila put svojoj kući.

Opozicija je u ovom našla razlog za protest, a na ovaj skup inače je pozivao odbornik Pokreta Bravo Miran Pogačar.

Na skup je došlo jedva tridesetak ljudi.