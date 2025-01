"IDEMO DA PITAMO NAROD" Brnabić: Izvolite naših 100 potpisa - evo opoziciji demokratske prilike da ispuni svoj vrhunski cilj (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" nudi 100 potpisa za pokretanje savetodavnog referenduma o poverenju predsedniku Republike, navodeći da je to opoziciji demokratska prilika i šansa da, kako je rekla, ispuni svoj cilj i reši probleme, odnosno da skloni Aleksandra Vučića sa tog mesta.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Mi smo poslednjih dana dobili prilično dramatične rezultate istraživanja javnog mnjenja. Najnekredibilnija nevladina organizacija objavila je rezultate istraživanja na 1.030 ipsitanika, na nacionalno reprezentativnom uzorku, kako su naveli, da predsednik nema većinsko poverenje građana Srbije. Istraživanje koje je pokazalo da bi u ovom trenutku 52 odsto građana na referendumu uskratilo poverenje predsedniku, a 34 ukazalo. Poštovani građani, ovo nije bilo kakvo istraživanje, već istraživanje nevladine organizacije koja nama drži pridike oko legitimiteta. S obzirom na to i da svi građani znaju jednu činjenicu, a to je da je Aleksandru Vučiću najvažnije poverenje građana, da ima legitimitet, da je jedino važno Vučiću, ali i SNS, da ima poverenje i da se vlast zasniva na poverenju, osnovnom demokratskom principu. Predsednik niti želi, niti treba da se pretvara kao da se ništa nije dogodilo. Zbog toga smo mi danas ovde, zbog toga je lopta na terenu najviše predstavničke institucije, mi smo ti koji smo zahvljajući glasovima građana poslanici, i kada smo videli to da nešto uradimo povodom toga. Lopta je u našem dvorištu, i time potvrdimo ili odbacimo rezultate ovog istraživanja. Izvolite preko 100 potpisa najveće poslaničke grupe, kojima se podržava inicijativa, koja pretpostljam da će doći od poslanika opozicije, koji veruju CRTI. Da postavimo pitanje: "Da li ste za pokretanje postupak za razrešenje predsednika Republike?" Evo našoj opoziciji demokratske prilike i šanse da ispuni svoj vrhunski cilj i reši svoje probleme i skloni Vučića sa mesta predsednika Srbije - kaže Brnabić.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da se čeka 67 potpisa opozicije, ali da do 10.15 časova još nije stigao nijedan.

Pitanje na savetodavnom referendumu bi bilo - da li ste za pokretanje postupka za rezrešenje predsednika, a predsednik je sam juče već rekao, podseća Brnabić, da će istog dana podneti ostavku, ukoliko bi se na referendumu 50 odsto građana plus jedan glas od izašlih izjasnilo da nema poverenje u njega.

- Evo lakog rešenja da ispune svoje ciljeve, čekamo samo 67 potpisa opozicije i idemo na savetodavni referendum, idemo da pitamo narod, idemo kao Skupština da ih pitamo da nas savetuju. Ako kaže većina - Vučić više neće biti predsednik Srbije. Evo naših potpisa da podržimo inicijativu. Do ovog trenutka nismo dobili nijedan potpis, ukoliko ne podnesu nijedan potpis, onda je ovo još jedno uznemiravanje javnosti. Ono što je čudno i simptomatično, opozicija želi sve osim demokratije - žele sve, jedino ne žele da pitaju građane šta oni misle. "Nećete nas prevariti, mi nećemo izbore" - to je legendarna rečenica - istakla je predsednica parlamenta.

- Najlakše je kontrolisati ovakav referndum - da li ste "za" ili "protiv" Vučića? Osim ako je problem ta sitnica - da Vučić uživa većinsko poverenje građana Srbije. Jedino što žele - prelazna vlada, a to je vlast bez izbora. Dakle sve, samo da građane ne pitamo. Iz ovoga se opozicija neće lako izvući. Ako opozicija ovo neće, dovoljno govori koliko veruju istraživanju i koliko nemaju nikakvo poverenje u građane - zaključila je Ana Brnabić.

- Od 113 članova imamo 111 potpisa. Sa dvoje ljudi nismo stupili u kontakt. Umesto da krenu u realizaciju onoga što su sami počeli, mi smo videli manipulaciju. Naša poslanička grupa glasaće da rezultati referenduma budu obavezujući. Danas se udara nepremostiva razlika između onih koji su nekada bili na vlasti i koji su sada na vlasti, dve Srbije. Niko od ovih ljudi čija se imena nalaze na spisku neće glasati za prelaznu vladu. Bacili su rukavicu u lice, prihvaćena je ponuda sa naše strane. Glas naroda je glas boga. Ove pravne zavrzlame - ne može savetodavnim referendumom da se razreši predsednik, ne može, ali može ostavkom - kaže Milenko Jovanov.

On je dodao da će se videti šta će ljudi iz opozicije dalje da rade.

Na pitanje novinara da li savetodavnim referendumom može da se razreši predsednik Republike, da li je to po Ustavu, Brnabić kaže:

- Ovo je do procedure iz Ustava. Najvažnija je volja građana. Skupština dobije uvid u ovako dramatično istraživanje. Mi kažemo - ok. Mi ne možemo da ćutimo na ovo. Nije realno da predsednik samo podnese ostavku. Pitamo građane - konsultujemo se - lako, brzo, demokratski. Ovo je sve u skladu sa Ustavom.

O međusobnoj tuči na Pravnom fakultetu

- Tuča među mladim osobama i ako ima bilo kakve veze sa nama, odmah da podnesemo ostavku. Jedine veze ima sa proslavom Srpske nove godine i većom količinom alkohola, ali po meni je sve prirodno i normalno. Jedino nije normalno da se za to optuži predsednik Republike. Mi se svi zajedno svakim danom upoznajemo sa plenumom iz zagrebačke "blokadne kuharice". Oni koji su ušli sa velikom količinom alkohola, nisu sa tog fakulteta, ali su ušli. U ovom slučaju pušteni su srednjoškolci sa velikom količinom alkohola, ali to nije bitno. Dobro je što nema povređenih, mladalačka tuča. Videli smo ih hiljadu, samo niko nije optužio predsednika. Neka im je na čast - rekla je Brnabić

O naslovnoj strani Danasa

Predsednica je govorila o predstavljanju predsednika Vučića kao Hitlera u opozicionim medijima.

- Ovo je naslovna strana nakon tuče na Pravnom fakultetu. kada se desi tuča - onda je Vučić Hitler, ali dobro, nije prvi put Hitler u Šolakovim medijima. Vučić je predstavljen kao najveći zločinac i krvnik. Aleksandar Vučić je direktno potomak žrtve Adolfa Hitlera. Imate njihove partnere čiji je cilj uklanjanje Aleksandra Vučića. Još jednu stvar ću reći, nije prvi put da je Vučić rekao da ispitamo poverenja građana, jer ako nemamo poverenje, nemamo ni legitimitet. Ne želimo vlast ako nemamo poverenje, nemamo legitimitet - rekla je Brnabić.

O poseti Venecueli

Na pitanje novinara da prokomentariše posetu Venecueli, predsednica Skupštine kaže:

- Poenta te posete je bila da ukažem poštovanje prema narodu Venecuele i toj državi. Venecuela nam nikada ništa nije nažao učinila, poštovala je međunarodno pravo, nikada nije ni pomislila da pokazi teritorijalni integritet Srbije, vidi autonomnu pokrajinu KiM kao sastavni deo Srbije. Istupali su hrabro po pitanju rezolucije o Srebrenici. Zašto da ne odem? Bila mi je čast što sam predstavljala Srbiju na inauguraciji Nikolasa Madura. Srbija nije zemlja koja prima naređenja iz inostranstva, zemlja koja naređenja prima samo od svog naroda.

O opoziciji

- Sami su rekli koliko veruju istraživanjima CRTE. Oni su samo lažovi, ništa više od toga. Navikli da lažu. Ovo istraživanje su platili, ali ne veruju. Oni hoće sve, samo nemojte da pitamo građane. Oni su za preki sud, jurenje po ulicama - Vučića ćemo da uhapsimo i ubijemo. Jedino što nećemo i ne smemo jeste da pitamo građane - tu je razlika između nas i njih. Pozivamo ih da demokratski rešimo sve. Imaju istraživanje, fenomenalno, ajte samo da pitamo narod, kako narod kaže, tako će biti.