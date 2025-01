NOVO AMBULANTNO VOZILO ZA HITNU POMOĆ U LAPLJEM SELU: Elek sa saradnicima posetio Gračanicu

PREDSEDNIK Srpske liste Zlatan Elek danas je, u okviru kampanje za predstojeće izbore 9. februara, sa saradnicima posetio Gračanicu, gde je prisustvovao uručenju ambulantnog vozila od strane opštine Gračanica službi Hitne pomoći u Lapljem selu, koja funkcioniše u sastavu Doma zdravlja Gračanica.

Tanjug

Elek je istakao da država Srbija kompletno finansira sve zdravstvene ustanove na prostoru Kosova i Metohije koje funkcionišu po sistemu Republike Srbije.

- Država Srbija je u prethodnih deset godina u zdravstveni sistem na teritoriji KiM uložila 683 miliona dinara. U prethodne četiri godine zaposljeno je 1.500 što medicinskih, što nemedicinskih radnika - rekao je Elek.

On je naveo da je u Gračanici održao radni sastanak sa kandidatima Srpske liste za poslanike u skupštini u Prištini, sa kojima je razgovarao o svim dilemama i opstrukcijama sa kojima se suočava Srpska lista u ovom izbornom procesu.

Tanjug

Elek je još jednom potvrdio podršku države Srbije Srpskoj listi.

- To je naglasio i predsednik Vučić, da je to jedina srpska parlamentarna stranka koja ima podršku države Srbije. A da imamo podršku Srbije vidi se preko ovih projekata, zato je to razlog više zašto treba glasati za Srpsku listu - rekao je Elek.

On je ponovio da je zdravstveni sistem oskosnica opstanka i ostanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Tanjug

- U poboljšanju zdravstvenih ustanova učestvuju i gradonačelnici koji su ispred Srpske liste, razlog više da osvojimo svih deset mesta kako bismo ne samo poboljšali zdravstvenu zaštitu, već omogućili opstanak i ostanak - ukazao je Elek.

On je istakao da izgradnju nove bolnice u Gračanici opstruira Priština.

- Što se tiče izgradnje bolnice, lopta je u dvorištu Prištine. Sve neophodne radnje, počevši od obezbeđivanja materijalnih sredstava, do onog što je trebala da uradi Skupština opštine Gračanica je urađeno, ali već drugu godinu imamo ostrukciju od vlasti u Prištini, koja ne želi da postoji ta bolnica, kao što ne želi da bolnica u Štrpcu dobije struju - rekao je Elek.

Predsednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić izjavila je da je kompletna vrednost doniranog vozila sa pratećom opremom 65.000 evra.

Tanjug

- Vozilo je naručeno na osnovu potrebe Doma zdravlja Gračanica, odnosno direktorke i ono što želim da kažem je da mi uvek izlazimo u susret našim zdravstvenim radnicima za sve ono što je potrebno njima i na osnovu toga vršimo nabavke. Opština Gračanica u kontinuitetu nabavlja za naš zdravstveni sistem sve u cilju da poboljšamo zdravstvenu zaštitu - rekla je Šubarić.

Najavila je da opština Gračanica u saradnji sa Kliničko-bolničkim centrom u narednom periodu planira otvaranje dijaliznog centra koji će biti od izuzetnog značaja za stanovnike ove opštine.