VUČIĆ O GAŠENJU "FAKT ČEKERA": Uništavali su i "Novosti" i svakog ko je pisao da u Srebrenici možda nije bilo genocida

PREDSEDNIK Republike Srbije gostujući na televiziji Pink govorio je o najavi Marka Zakemberka da će ugasiti takozvane "Fakt čekere" koji su cenzurisali svaku slobodnu misao.

- Trampove najave politike i promena koje dolaze su neverovatne. On nije rešio da mu prođu 4 godine tako što će da sedi negde. Tramp je rešio da menja stvari u svetu. U korist Amerike pre svega. Ono što je veoma važno, mada nisam planirao da kažem, evo gde vidim ogromne promene - pre samo nekoliko meseci, šta god da ste rekli o nekim regionalnim događajima, u korist Srbije neko bi vam skidao naloge, postove, profile i sve drugo. Pod uticajem Ilona Maska, Trampa i Zakerberga, doneli su odluku da ukinu fakt čekere. Pogledajte šta su oni nama priredili u tom neoliberalno konceptu koji je vladao već mnogo decenija i koji se sad polako na sreću čovečanstva raspada. Oni su nama na perverzno-inverzan način ponudili da nas od cenzure štite najgori cenzori. Imali ste u Srbiji "Istinomer", najgori lažovi u Srbiji, ali vezani za NVO koje su vezani za Cijine i zapadne NVO, a sve pod širokom kapom određenih zapadnih bezbednosno- obaveštajnih agencija zapadnih. Oni vam kažu - ovo nije u našem interesu, ovo je laž. Čekajte, pa gde je sloboda govora? Sloboda govora je samo ono što mi hoćemo da se govori. Uz njih su bili CINS, KRIK, Crta... Sve najgori lažovi. BIRN je dobio nagradu od Devenporta 2014. godine kada su lagali za poplave u Tamnavi da smo preplatili ispumpavanje vode. Ovo su strukturalno dubinske promene u krvotoku sveta. Srećan sam zbog toga. Postoji više slobode. Ne zato što ću ja nekoga da nazivam Hitlerom kao što mene nazivaju i u tim medijima, pa je to valjda istina. Neću nikada. Već zato što ovo menja odnos snaga u svetu. Ovo je nada za globalni jug. Ovo je nada za normalne ljude širom sveta. Ovo je nada za normalne ljude u Americi. Ovo je nada za normalne ljude u Nemačkoj, Francuskoj, svakoj zemlji sveta. Da, naravno, pa i neki predsednici vlada, premijeri i mnogi drugi se nisu obradovali. Zato što su bili štićenici upravo takvih neistina, takvih laži. Ali ovo što nam dolazi će biti najveće promene od Drugog svetskog rata na ovamo. Ajde, neka sam i pretarao, ali svakako od 1989. godine od pada Berlinskog zida najveće promene. Prošlo je koliko? 35 godina. Sada dolazi novi talas koji ide u potpuno suprotnom smeru. Ja sam pogledao istraživanja za Austriju... Dakle, Bog zna šta će i kako i kuda sve to da ide. Ali ono što je Tramp počeo strukturalno da radi i sa ovim biznismenima koji kontrolišu velike mreže, koji sad govore o tome kako su bili primorani da cenzurišu istinu u prethodnom periodu. Od KOVID-a pa nadalje. A šta su ovde cenzurisali? Uništavali su vam dobri deo medija. Od "Novosti" do ne znam koga, ko je pisao da u Srebrenici možda nije bilo genocida, njih su unipštavali, razarali, bukvalno upropaštavali. To nije smelo da se piše, to nije smelo da se govori. Onda su im smanjivali vidljivost, ukidali tekstove, ukidali sve drugo. Dakle, hoću samo da vam kažem kako je ta mašinerija laži funkcionisala. I sad se topi i rastače na sve strane. I tu će posledice biti neverovatno pozitivne, ali biće naravno i mnogo nelakih i nejednostavnih stvari, jer svašta će da ispliva. Svašta će da ispliva i oko finansiranja, svašta će tu da bude - naveo je predsednik.

Spomenuo je i izvesnog Ristića koji je od belosvetskih prevaranstkih organizacija dobio 70 hiljada evra.

- A šta si ti sine radio osim što si bio profesionalni demonstrant? Talentovan dečak, nemam šta posebno ni da kažem. Voli da viče. Vi mislite da on to viče zato što to voli? Ne, nego to radi za pare. Pa će sad neko da pita - a što smo te pare davali? A što smo to u ime građana Amerike i Nemačke davali. Biće tu svašta i biće zanimljivo - ocenio je Vučić.