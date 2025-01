VUČIĆ U NACIONALNOM DNEVNIKU O SVIM VAŽNIM PITANJIMA: Srbija će imati gas; Ponudićemo da budemo domaćin sastanka Putina i Trampa

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink.

- Razgovarali smo, i oni imaju problem više sile i ne njihovom odgovornošću, već jedne strane kompanije, i tako se to i događa, Ilham Alijev, predsednik Azerbejdžana i naš veliki prijatelj doneo je odluku i neke zemlje neće neko vreme dobijati gas, ali će ga Srbija imati sve vreme. Velika i važna odluka za našu zemlju i naše ljude i ponosan sam na prijateljstvo sa Azerbejdžanom i sa predsednikom Alijevim. Očekujem ga kad god bude rekao u Beogradu, jer moramo da imamo i mešoviti komitete i da razgovaramo dalje o našoj saradnji - rekao je Vučić.

- Mi imamo strateške odnose u svim oblastima društvenog života, sve razvijenije. Ovo je samo jedan pokazatelj da na takve prijatelje morate u ivek možete da računate. Morate da gradite takva prijateljstva - dodao je on.

- Za sutra su digovoreni prvi tehnički razgovori sa OFAK-om, i verujem da ćemo imati nešto više saznanja, onda ćemo se u 7 dana kada to sve definišemo obratiti našim ruskim prijateljima - naveo je Vučić.

- Razgovaraćemo sa ljudima iz Trampove administracije. Videćemo da li možemo da platimo fer cenu. Mi da otimamo, to stvarno mislim da je bio kraj međunarodnog prava kada je to krenulo da se dešava. Gde to vodi? To vodi u potpuno ludilo i da više ništa u svetu nije sigurno. Kakav bismo mi signal poslali bilo kome? Ako budemo morali platićemo fer cenu i to je to - naveo je Vučić.

- Razgovaraćemo sa ljudima iz Trampove administracije, o svim važnim pitanjima. Nisam se nikada gurao u svetske probleme, i pravio se pametan da bih to rešavao, niti ću to da činim u budućnosti, želim po prvi put zvanično da kažem, Srbija je zainteresovana da bude mesto susreta predsednika Rusije i predsednika Amerike. Zašto? Srbija nije samo formalno van vojnih blokova, kao što su to neke druge zemlje koje nude svoje domaćinstvo, Srbija je sušninski van oba bloka i NATO i ODKB-a. Suštinski samostalna i nezavisna zemlja. U potpunosti smo pripremljeni da garantujemo bezbednost obojici predsednika. To je zemlja u kojoj je Tramp imao najveću podršku u čitavoj Evropi. Ne postoji nijedna zemlja koja može sa Srbijom da se poredi po stepenu podrške predsedniku Trampu. Ne pričamo o lidera kojih je bilo ovakvih ili onakvih, pričamo o podršci naroda u celini. Sa druge strane to je zemlja kojoj je predsednik Putin i dalje vrlo vrlo popularan. Ja mislim da je to mesto na kugli zemaljskoj koje bi obojici odgovaralo.

- Trampove najave politike i promena koje dolaze su neverovatne. On nije rešio da mu prođu 4 godine tako što će da sedi negde. Tramp je rešio da menja stvari u svetu. U korist Amerike pre svega. Ono što je veoma važno, mada nisam planirao da kažem, evo gde vidim ogromne promene - pre samo nekoliko meseci, šta god da ste rekli o nekim regionalnim događajima, u korist Srbije neko bi vam skidao naloge, postove, profile i sve drugo. Pod uticajem Ilona Maska, Trampa i Zakerberga, doneli su odluku da ukinu fakt čekere. Pogledajte šta su oni nama priredili u tom neoliberalno konceptu koji je vladao već mnogo decenija i koji se sad polako na sreću čovečanstva raspada. Oni su nama na perverzno-inverzan način ponudili da nas od cenzure štite najgori cenzori. Imali ste u Srbiji "Istinomer", najgori lažovi u Srbiji, ali vezani za NVO koje su vezani za Cijine i zapadne NVO, a sve pod širokom kapom određenih zapadnih bezbednosno- obaveštajnih agencija zapadnih. Oni vam kažu - ovo nije u našem interesu, ovo je laž. Čekajte, pa gde je sloboda govora? Sloboda govora je samo ono što mi hoćemo da se govori. Uz njih su bili CINS, KRIK, Crta... Sve najgori lažovi. BIRN je dobio nagradu od Devenporta 2014. godine kada su lagali za poplave u Tamnavi da smo preplatili ispumpavanje vode. Ovo su strukturalno dubinske promene u krvotoku sveta. Srećan sam zbog toga. Postoji više slobode. Ne zato što ću ja nekoga da nazivam Hitlerom kao što mene nazivaju i u tim medijima, pa je to valjda istina. Neću nikada. Već zato što ovo menja odnos snaga u svetu. Ovo je nada za globalni jug. Ovo je nada za normalne ljude širom sveta. Ovo je nada za normalne ljude u Americi. Ovo je nada za normalne ljude u Nemačkoj, Francuskoj, svakoj zemlji sveta. Da, naravno, pa i neki predsednici vlada, premijeri i mnogi drugi se nisu obradovali. Zato što su bili štićenici upravo takvih neistina, takvih laži. Ali ovo što nam dolazi će biti najveće promene od Drugog svetskog rata na ovamo. Ajde, neka sam i pretarao, ali svakako od 1989. godine od pada Berlinskog zida najveće promene. Prošlo je koliko? 35 godina. Sada dolazi novi talas koji ide u potpuno suprotnom smeru. Ja sam pogledao istraživanja za Austriju... Dakle, Bog zna šta će i kako i kuda sve to da ide. Ali ono što je Tramp počeo strukturalno da radi i sa ovim biznismenima koji kontrolišu velike mreže, koji sad govore o tome kako su bili primorani da cenzurišu istinu u prethodnom periodu. Od KOVID-a pa nadalje. A šta su ovde cenzurisali? Uništavali su vam dobri deo medija. Od "Novosti" do ne znam koga, ko je pisao da u Srebrenici možda nije bilo genocida, njih su unipštavali, razarali, bukvalno upropaštavali. To nije smelo da se piše, to nije smelo da se govori. Onda su im smanjivali vidljivost, ukidali tekstove, ukidali sve drugo. Dakle, hoću samo da vam kažem kako je ta mašinerija laži funkcionisala. I sad se topi i rastače na sve strane. I tu će posledice biti neverovatno pozitivne, ali biće naravno i mnogo nelakih i nejednostavnih stvari, jer svašta će da ispliva. Svašta će da ispliva i oko finansiranja, svašta će tu da bude - naveo je predsednik.

Spomenuo je i izvesnog Ristića koji je od belosvetskih prevaranstkih organizacija dobio 70 hiljada evra.

- A šta si ti sine radio osim što si bio profesionalni demonstrant? Talentovan dečak, nemam šta posebno ni da kažem. Voli da viče. Vi mislite da on to viče zato što to voli? Ne, nego to radi za pare. Pa će sad neko da pita - a što smo te pare davali? A što smo to u ime građana Amerike i Nemačke davali. Biće tu svašta i biće zanimljivo - ocenio je Vučić.

Predsednik je potom komentarisao i proteste ispred Ustavnog suda.

- Opozicione stranke su i danas okupile više od 12.000 ljudi. Najveća procena je 13.700. To je ogroman broj ljudi. Uglavnom je fotografija snimljena dronom. To je broj ljudi za poštovanje. Izneli su ukratko neke svoje stavove i to je to. To ljudi vole da se gađaju ciframa 100.000, miliona. Pustite te priče. Znate šta je kad skupite 300 ljudi, 500 ljudi? Nije to malo. Dobro, i mediji su na neki način krivi za to zato što odmah krenu u prebrojavanje. Mislim da je ovo prvo o čemu smo govorili mnogo važnije za našu zemlju. Sve ovo što se u svetu događa. Za mene je tu važno da vidimo njihovu nameru i tu vojvođansku platformu. I to znamo da će da rade. I Gruhonjić, i Ješić, i naravno Čanak, to mu je posao, on to nikada nije ni krio za razliku od drugih. Demokratska stranka, čitav taj blok, Tepić i ostali, dakle, to je vojvođanska platforma. Hoćemo li u povratak vremena Boška Krunića i svih ostalih autonomaša? Mi nećemo. I kao država tome ćemo se suprotstaviti. Ne time što ćemo da sprečavamo njihovu slobodnu misao, već zato što ćemo da se borimo da svojom istinom i onim što Srbija donosi svima u Vojvodini, gde ljudi žele da žive u Srbiji, gde ne žele da se vraćaju u prošlost, gde ne žele da se vraćaju na staro. Jer taj jedan od njihovih ideologa, Gruhonjić, kaže - autonomija više nije dovoljna. Nema problema. Uhvatićemo se u koštac s tim i pobedićemo.

- Imamo bezbroj problema na Kosovu i Metohiji. Znam da će se slaviti Srpska Nova godina kako se to kaže po julijanskom kalendaru. Želim da im čestitam i da im kažem - bez obzira šta će da rade i koliko god pritisaka vršili, stanje u svetu se polako menja. I mi ćemo uvek biti uz naš narod na Kosovu i Metohiji i to će uvek za nas biti deo Srbije. Svaki dan preti (Kurti prim. aut.) Mi nemamo ni vojsku ni policiju, on ima... Samo pustite sve da se hvale. Koliko sam ja puta slušao u životu - Vučiću gotov si do Božića, Vaskrsa... I koliko se puta to desilo - nijednom. I 100 puta sam im rekao biće kad ja kažem, a oni mi nisu verovali. Sad mi veruju i znaju da će biti kad ja kažem. I neće morati previše da čekaju. Ono što je sada važno je da vidimo kako će zemlja da ide dalje - naveo je on.

- Zemlja ima strašno velike i probleme i ambicije. Strašno velike ambicije, strašno veliku želju da dostigne one ciljeve koje nije mogla da dostigne u prethodnih 50, 60, 70 godina. Mi želimo da potpuno bude promenjeno lice Srbije u roku od manje od dve godine. Znate, kada pitate penzionera sada, neće svaki reći da je zadovoljan. Iako su to divni ljudi, veoma pošteni, i uvek mnogo zadovoljniji nego neki koji bi trebalo da su mnogo zadovoljniji od njih. Ne pitajte ih da li im je sada lakše u odnosu na pre samo meseci ili dva. Pa lakše je. A penzija će i dalje da raste ubrzano. Hoćemo li to sa radnicima da imamo? Da, hoćemo. I napredovaće plate. I to realne plate, ne nominalne plate. Ali mi moramo dalje da gradimo zemlju. Moramo ubrzano da gradimo zemlju. Moramo ogromnu energiju da ulažemo. Niko živ neće ništa da potpiše. E, curi nam voda u tom tunelu. Dobro, pošto curi voda, sad ćemo čekati tri meseca, pošto curi voda u tunelu. "Znaš, na ovom nadvožnjaku se pojavilo nešto, malo korozije". Dobro, rešite to. Kao da svi samo traže način da negde nešto ne radi, zato što su ljudi videli kakva se hajka vodi oko svega. Svi hoće platu, niko više neće ništa da odgovara, niko neće ništa da radi. A mi moramo da guramo stvari napred i da jurimo napred.

- I zato ja podstičem ljude da radimo. Obavite vi sve uzuse, sve po zakonu, radite što je potrebno. Ali nemojte da biste samo o sebi razmišljali da zaustavljate Srbiju. To moramo da radimo. I to su za nas važne stvari.

- Ja u njihovim godinama sam radio mnogo gore stvari nego one što su sad uradili - naveo je Vučić komentarišući jeziv performans na jednom od skupova.

- Ovde vidite, deca su htela da pokažu svoj bes, ogorčenost, malo preglumljeno, malo neadekvatno, malo ne odgovara sasvim realnom životu, ali odgovara balonu u kojem se oni kreću. Tu imaju talentovanu decu koja pokazuju svoju emociju. Ne ljutite se, ne bih ih zbog ovoga osuđivao. Oni su sad važni, cela planeta je njihova, mladi ljudi, buntovnici. Nisu meni on problem, već oni što ih huškaju na ovo, mislim i na njihove profesore. Nemam strah da u lice kažem, šta radite gospodo? Primate redovne plate. Ogromna primanja imate. Šta ste radili poslednjih mesec i po dana. Sedite kod kuće i primate ogromne pare. Ovo što sada radite nemate prava. Ja ove klince razumem, a ove profesore ne razumem. Ne razumem ni one u pozorištima koji mašu crvenim rukama, a dobili leba od države. Na kraju će te sale da popunjavaju političkim istomišljenicima i niko više im neće doći. Ljudi su im napuštali sale kad to rade. Što ne držite politčke skupove, ko što kaže pošteno Bjelogrlić? I to je fer. Ovima, što to rade u pozorištu, mogu samo da kažem - super, nastavite da to radite - naveo je Vučić.

- Bar priznaju da oni koje bi da gone umeju da plivaju. Jovo Bakić jedva da ume da hoda, a kamo li da pliva. Ovo je fašistički pristup, čist fašistički pristup. Nepatforeni fašizam - nećemo izbore, na silu otimanje vlasti, progon, maltretiranje, zatvaranje i ubijanje političkih protivnika. Zašto oni to rade? Zato što postoje te grupe za pritisak. U eri društvenih mreža ima mnogo takvih grupa za pritisak. Vi ne vidite lice i ne znate ko vam se obraća. Vi za obojicu ovih znate da su niko i ništa. Ali iza profila vi ne vidite ko su ti ljudi. Ti ljudi obično vrše pritisak na one koji su desetostruko pametniji od njih. Ovi su samo prevaranti i samo žele da se dočepaju vlasti pošto znaju da ih niko neće. Naše je da radimo. Dve i po godine smo optuživani od sukova u Ukrajini kako hoćemo da ratujemo. Nećemo, hoćemo da vas pobeđujemo ekonomijom. Fokus potpuni na probleme koje imamo da rešimo i kako da zemlja raste i da 2026. dočekamo kao zemlja pobednik, to je naš cilj.

O Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, predsednik je rekao da bi mu to bio jedanaesti put da odlazi u Davos.

- Jedva čekam da odem, ali videćemo to je u vreme kada Tramp preuzima. Ove strukturalne promene koje donose on i Mask, čestitam im. Mislio sam da je to nešto u šta niko nikada neće smeti da uzme. Pokrenuli su slobodu, nešto što niko neće moći da zaustavi - zaključio je on.