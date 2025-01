BRNABIĆ: Vučić za Božić slao poruke pomirenja i zajedništva, opozicija i tajkunski mediji širili mržnju

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da se tokom novogodišnjih i božićnih praznika najbolje mogla videti razlika između dve Srbije - jedne koju predvodi Aleksandar Vučić i koja poziva na toleranciju i mir, i druge Srbije koja se svela na puku mržnju i osvetu.

Foto: TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ/

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Pink istakla da u prethodnih desetak dana jedini koji je bio na tapetu tajkunskih medija i opozicije jeste upravo Aleksandar Vučić, koji im svojim porukama nijednom rečju nije odgovorio na mržnju, već je apelovao da se jedni prema drugima odnosimo sa poštovanjem i uvažavanjem.

- Mi iz Srpske napredne stranke smo iskoristili Božić da pošaljemo potpuno drugačije poruke od onoga što smo mogli da vidimo u svim tajkunskim medijima i kod predstavnika opozicije. To su poruke mira, zajedništva, ljubavi i opraštanja. Čini mi se da je to neki red. Meni je neverovatno da tokom novogodišnjih praznika nije prošao ni jedan jedini dan da opozicija i Šolakovi mediji nisu iskoristili da na najgori način napadaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Jedan dan nije prošao bez toga. Goran Ješić kaže da je za Aleksandra Vučića jedini spas da mu neko ponudi azil, ostao je bespomoćan i sam. Nazivao ga je smešnim pajacem... - rekla je Brnabićeva i nastavila:

- Čekala sam da prođe Božić kako bismo sve mogli da sumiramo. Pred Novu godinu tajkunski pamflet Danas kaže kako bi Vučić morao da uhapsi sam sebe. Pa onda, 3. januar, opet Aleksandar Vučić na naslovnoj – spremite se, spremite, Vučićevi spartanci. To je nastavak širenja laži o lojalistima. Njihov najveći greh je što su rekli da nikada neće biti u koaliciji sa žutim ološem, tačnije bivšom vlasti. I zbog toga ih treba proterati iz zemlje, to je njihov najveći greh. Onda imate božićno izdanje gde se kaže – narcis je do kosti uplašen za vlast. Dakle, jedan dan nije prošao da Aleksandar Vučić nije bio na tapetu na najgnusniji način. Nije prošla ni Nova godina, ni Badnji dan, ni Božić da iz Šolakovih medija i opozicije nije plasirana mržnja - rekla je predsednica parlamenta.

Brnabićeva je podvukla da se za razliku od opozicije i tajkunskih medija, predsednik Vučić bavio potpuno drugim stvarima.

- Kada sa druge strane pogledate poruke predsednika Vučića tokom praznika, on je primio decu srpske nacionalnosti iz Rumunije i Crne Gore. Njegove poruke tog dana bile su da je danas dan pomirenja i blagosti i da moli sve ljude u našoj zemlji da se sa tim osećanjima odnose prema drugima. Jednom rečju se nije osvrnuo na njihovu mržnju. On je apelovao na sve da se odnose sa poštovanjem prema ostalima. Za Božić je rekao da treba da budemo ispunjeni uzajamnim poštovanjem i ljubavlju. Dakle, o te dve Srbije se ovde radi. O jednoj Srbiji koju predvodi Aleksandar Vučić, koja poziva na zajedništvo, na otvorena srca, na pomirenje, na oprost, na ljubav. A druga Srbija, koja se svela na puku mržnju i ništa drugo je ne definiše - rekla je predsednica skupštine.

Ona se posebno osvrnula na to što ni smrt reditelja Milorada Milinkovića nije mogla tokom dana Božića da prođe bez komentara mržnje i da su se svi ti komentari ređali dok čovek još uvek nije ni sahranjen.

- Juče je preminuo naš reditelj, čovek koji je bio neverovatno telentovan i radio mnogo drugih stvari, gospodin Milorad Milinković. Čovek koji je napravio jedan od naših najkultnijih filmova – Mrtav ladan još 2002. godine. Gospodin Milinković je preminuo na Božić. Juče, Slobodan Georgiev nije mogao dakle da se suzdrži nijedan dan, dok traje Božić, dakle dok čoveka ne sahrane, da na društvenim mrežama ne piše sve najgore o njemu. Vi vidite da tu više nema nikakve ljudskosti, nijedno zrno nije ostalo. To je jedna mržnja, osvetoljubivost, frustriranost... I to na Badnji dan i Božić. Drago mi je da su ljudi sve mogli da vide i to nikada jasnije. Da postoje dve Srbije, jedna koja nudi samo mržnju i samo zlo i osvetu, ni oni sami ne znaju zbog čega. I druga koja nudi zajedništvo, koju predvodi Aleksandar Vučić koji je radio preko praznika i ni na šta od toga se nije osvrtao, koji je pričao o prosperitetu i o tome kako da pobedimo izazove - zaključila je Brnabićeva.