KAKO ARHIV JAVNIH SKUPOVA BROJI LJUDE? Svuda pričaju različito i prave ljude budalama

ARHIV javnih skupova, koji uživa poverenje opozicije kada je reč o brojanju ljudi na skupovima, za različite medije različito odgovara koju metodologiju koristi kada je u pitanju brojanje ljudi.

Za Juronjuz kažu da Arhiv javnih skupova broj ljudi na javnim skupovima određuje na osnovu dostupnih slika i video snimaka pojedinačnim brojenjem i uz pomoć besplatnog softvera, čak i kada je reč o skupovima od više desetina hiljada ljudi.

- Mistifikuje se nekakav softver koji služi za brojanje ljudi, koji sad kao imaju navodno i policija i sad ljudi misle da i mi imamo nekakav specijalan softver. Koristimo jedan pomoćni softver koji zapravo dolazi iz područja mikrobiologije. On služi za neke druge stvari, ali smo mi otkrili na preporuku jedne drugarice da je on vrlo zgodan jer ima lepo rešen grafički interfejs za uočljivo obeležavanje glava, plus što on broji umesto nas tako da mi ne moramo da se koncentrišemo na brojanje nego možemo da se koncentrišemo na ono što je bitno, to je prepoznavanje toga što jeste ljudsko biće, a šta nije na snimku - kažu iz Arhiva javnih skupova i dodaju:

- Troje nas je u timu, ne postoje ljudi koji se bave statistikom i verovatnoćom, ali to nije ni potrebno. Sve što je potrebno da bi radili ovaj posao je da umete da brojite. To je jedina veština koja je potrebna za to. Verujem da većina ljudi koji ovo gledaju umeju da broje i za to ne treba softver. Ja često kažem da mi većinu protesta, zapravo, koje smo izbrojali, jedini softver koji smo koristili je Paint. Da u njemu na fotografiji obeležite glave koje ste izbrojali, da ih ne bih brojao ponovo i lupate recke sa strane na svakih sto ljudi. Ne treba ništa složenije od toga. Koristimo ovaj softver, kad su veliki skupovi, da nam olakša brojanje, da se ne pogubimo i dekoncentrišemo, ali softver je potpuno mistifikacija u celoj ovoj priči - objašnjava Gubaš.

Za drugi medij rekli su da oni koriste besplatan program za "histopatološke analize, za digitalnu patologiju".

Novinarima treće kuće, rekli su da nema potrebe da prisustvuju prezentaciji njihovog rada, jer svako ume da broji.

Dokle će Arhiv javnih skupova da ljude pravi budalama?