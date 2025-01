"MNOGO JE TEŠKO DA GOVORIM O TOME": Vučić o podizanju optužnice za pad nadstrešnice

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić komentarisao je podizanje optužnice za pad nadstrešnice u Novom Sadu.

Foto: Printskrin

- Mnogo je teško da govorim o tome. Sa jedne strane poginulo je 15 ljudi, njihove porodice, celo društvo traži odgovornost za to. Ko da kaže bilo šta porodicama koje su izgubile svoje bližnje. Sa druge strane, da mislim da je neko od ovih ljudi bilo šta, jasno je da je bilo objektivnih propusta, to je posao na pravosudnim organima, oni su ti, a ne tužilaštvo koje utvrđuje konačnu istinu. Ja samo mislim zbog pritiska žurili su, sve stvari završavane su mnogo brže nego bilo gde u svetu. Žurili su sa tim, možda su uradili sve kako treba, ali žurili su sa tim. U Americi, most u Merilendu kada je pao, prošlo je devet meseci, istraga još nije završena. U najrazvijenim zemljama sveta po šest godina nije završena, jer su to mnogo teška pitanja. Da li ja stvarno mislim da je Goran Vesić kriv ili Jelena Tanasković ili Dimovski? Mislim da ne. Nisam ja taj, pravosuđe je to. Da li su mi zbog toga manje drugovi, ne. Da li ih smatram ubicama? Ne - rekao je Vučić.